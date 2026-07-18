La formazione ufficiale del Torino per la sfida amichevole contro il Pinzolo Valrendena: sarà la prima gara stagionale dei granata

Manca poco alla prima gara amichevole che darà il via alla stagione 2026/2027 del Torino. Alle 17.30 la formazione granata scenderà in campo contro il Pinzolo Valrendena, squadra di prima categoria.

Nel corso dei 90 minuti la maggior parte dei giocatori avrà la possibilità di partecipare alla gara, ma tra i primi 11 Abate ha scelto di puntare sul nuovo arrivato Oristanio e sui giovani della Primavera Kugyela e Luongo. Zapata è rimasto fuori dai convocati dover aver trascorso la giornata di oggi in palestra, mentre in panchina c’è anche Mascardi, il portiere arrivato a titolo definitivo dallo Spezia.

Pinzolo Valrendena-Torino: le formazioni ufficiali

PINZOLO: Buselli, Bonapace S., Cunaccia, Falvo, Gebelin, Foccoli, Poli, Bonenti, Tisi, Grossi, Lorenzi. A disposizione: Cottone, Bonapace D., Codognato, Pasqualotto, Dorna, Bortolotti, Valenti F., Valenti L., Plotegher, Frigo, Rodriguez, Pasotto. Allenatore: Mariotti.

TORINO FC (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Kugyela, Ilic, Casadei, Aboukhlal; Luongo, Oristanio; Simeone. A disposizione: Mascardi, Cereser, Kulenovic, Dembelè, Pellini, Dalla Vecchia, Dellavalle, Carrascosa, Gineitis, Cacciamani, Bianay Balcot, Gabellini, Njie. Allenatore: Abate