Torino-Inter, la diretta della partita della semifinale scudetto Under 18: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo il passaggio del turno contro il Cesena, il Torino Under 18 si appresta a sfidare l’Inter in semifinale scudetto con l’obiettivo di arrivare in fondo alla competizione. Tuttavia, i granata dovranno vedersela con la squadra nerazzurra capolista della classifica del campionato.

Under 18 Inter-Torino: la diretta

16′ Il gioco è stato momentaneamente interrotto per permettere a Gaffurini di recuperare dal colpo subito

14′ Il Torino cerca di ripartire in contropiede con manzi ma un duro e corretto intervento del difensore nerazzurro stronca l’azione del Torino sul nascere

11′ Gol dell’Inter. Moressa riceve un filtrante da Franchi che taglia tutta la difesa e gli permette così di presentarsi a tu per tu con Cereser. In uno contro uno il giocatore dell’Inter non sbaglia e permette alla sua squadra di passare in vantaggio.

9′ Sorino effettua una conclusione verso la porta di Cereser da posizione defilata ma non riesce a centrare lo specchio grazie alla deviazione del difensore del Torino. Sarà calcio d’angolo per l’Inter

8′ Il Torino si affaccia per la prima volta nella trequarti avversaria ma non riesce a sfruttare l’opportunità di calciare al limite dell’area dopo aver perso un tempo di gioco

5′ Inizio difficile per il Torino che sta subendo il forte pressing offensivo effettuato dalla squadra nerazzurra

3′ OCCASIONE per l’Inter. La squadra di Fautario sfiora il gol del vantaggio al termine di un’ottima azione culminata con un colpo di testa preciso che è stato però deviato dall’ottimo intervento di Cereser

2′ Il Torino sventa la minaccia nonostante la giocata superficiale di Luongo che per poco non ha permesso ai nerazzurri di ripartire

1′ L’Inter potrà sfruttare un calcio d’angolo per cercare subito di mettere in difficoltà il Torino

1′ L’Inter batte il calcio d’inizio e da il via all’incontro

Under 18 Inter-Torino: il prepartita

Torino e Inter Under 18 si apprestano a sfidarsi alle ore 17.30 presso lo stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo di Romagna, in una gara che promette spettacolo tra due formazioni che si conoscono bene. Infatti, nel corso della stagione Torino e Inter si sono già affrontati e all’andata trionfarono i granata vincendo 2-1, mentre al ritorno regnò la parità e la sfida terminò 0-0. Un bilancio che rende ancora più interessante il match tra le due squadre

Under 18 Inter-Torino 1-0: il tabellino

Marcatori: 11′ Moressa

Inter (4-3-3): Farrona; Lissi, Sorino, La Torre, Breda; Mackiewicz, Putsen, D’Agostino; Carrara, Moressa, Franchi. A disposizione: LLeshi, Moranduzzo, Pavan, Pelletti, Virtuani, Vukaj, Grisoni, Strand, Konteh. Allenatore: Fautario

Torino (4-3-3): Cereser; Manzi, Cekrezi, Gaffurini, Cantarella; Roda, Turola, Ramondetti, Falasca, Luongo, Ballanti. A disposizione: Martena, Bianchi, Moretti, Rivas, Mukerjee, Juhasz, Martini, Macnack, Bonacina. Allenatore: Vegliato

Under 18 Inter-Torino: le formazioni ufficiali

Inter: Farrona; Lissi, Sorino, La Torre, Breda; Mackiewicz, Putsen, D’Agostino; Carrara, Moressa, Franchi. A disposizione: LLeshi, Moranduzzo, Pavan, Pelletti, Virtuani, Vukaj, Grisoni, Strand, Konteh. Allenatore: Fautario

Torino: Cereser; Manzi, Cekrezi, Gaffurini, Cantarella; Roda, Turola, Ramondetti, Falasca, Luongo, Ballanti. A disposizione: Martena, Bianchi, Moretti, Rivas, Mukerjee, Juhasz, Martini, Macnack, Bonacina. Allenatore: Vegliato

Under 18 Inter-Torino: dove vederla in TV e streaming

La partita Under 18 Torino-Inter, valevole per l’accesso alla finale play off, sarà visibile in streaming su Vivo Azzurro TV e in diretta su Sky Sport.