Sintesi e commento di Torino-Cittadella, terza amichevole dei granata a Pinzolo: primo tempo senza alcun gol, poi nella ripresa la beffa

Ultimo test per il Torino a Pinzolo: contro il Cittadella, di fronte a circa 500 spettatori, Abate prova la formazione vista nella sessione mattutina. In porta stavolta c’è Mascardi, difesa con Coco, Ismajli e Biraghi, Luongo è confermatissimo a centrocampo (terza di fila dal 1’), stavolta con Ilic, mentre sulla trequarti ci sono Oristanio e Casadei alle spalle di Kulenovic. Meglio il Cittadella nei primi dieci minuti. Possesso in mano ai veneti come pure le occasioni: al 12’ è Frisenna a provare la conclusione in porta, sfiorando la rete. Al 19’ invece si libera Njie sulla corsia di sinistra, palla per Oristanio che non è preciso. Squillo di Ekuban al 29’, che prova a sfruttare il suggerimento di Martella. Al 34’ invece è Oristanio a provare la conclusione a giro. Al 39’ Cittadella ad un passo dal vantaggio: Barberis approfitta di un errore di Ismajli per involarsi verso la porta. Pallone fuori di un soffio. Da sottolineare i tanti applausi per Luongo, certamente il più sostenuto dal pubblico granata.

Secondo tempo: nel finale decide Bunino

Nella ripresa Abate ne cambia quattro: Paleari al posto di Mascardi, Simeone per Kulenovic, Gineitis per Ilic e Aboukhlal per Bianay Balcot. Cambia il Cittadella, invece, tenendo in campo solo il portiere del primo tempo. All’8’ prima occasione della ripresa per il Torino: Njie al termine di un’azione personale colpisce il palo. La palla torna nella disponibilità del Torino ma Gineitis non trova la porta. Al 9’ si esalta invece il portiere del Cittadella, deviando una insidiosa conclusione di Oristanio. Al 14’ finisce la partita dell’ex Parma e inizia quella di Adams, che per la prima volta si vede in campo in questo precampionato. Il Toro tiene più palla rispetto al primo tempo anche se fatica a concretizzare. Ci prova Njie al 19’: lo svedese resiste al pressing di tre avversari, pesca Aboukhlal ma la conclusione del numero 7 non è irresistibile. Un minuto dopo tocca a Cacciamani, che rileva Njie. Al 24’ Sangalli riceve palla e tira trovando la prontissima risposta di Paleari che vola a deviare. Al 31’ doppio cambio: fuori Coco, dentro Dellavalle, fuori anche Casadei, dentro Dalla Vecchia. Al 44’ ancora grande parata in tuffo di Paleari (bravo su Redolfi) ma un minuto dopo fallo in area di Dellavalle ai danni di Bunino.

Oristanio



