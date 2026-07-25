La formazione ufficiale del Torino per la sfida amichevole contro il Cittadella: sarà la terza gara stagionale dei granata

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Torino-Cittadella, terza amichevole estiva dei granata e ultimo test in programma sul campo di Pinzolo.

In vista dell’ultima sfida del ritiro, Abate dovrebbe concedere spazio a tutti gli uomini a disposizione, così da valutare l’intera rosa prima della conclusione della preparazione in Trentino. Gli unici indisponibili saranno Zapata e Ilkhan, che resteranno ancora ai box e non prenderanno parte nemmeno a quest’ultimo impegno amichevole. A sorpresa Mascardi partirà dal primo minuto, così come Kulenovic che ha avuto la meglio nel ballottaggio con Simeone. Confermato invece Luongo, che tornerà a competere nuovamente da titolare come accaduto contro l’Alcione Milano.

Torino-Cittadella: le formazioni ufficiali

TORINO FC (3-4-2-1): Mascardi; Coco, Ismajli, Biraghi; Bianay Balcot, Luongo, Ilic, Njie; Casadei, Oristanio; Kulenovic. A disposizione: Paleari, Cereser, Brezzo, Aboukhlal, Simeone, Adams, Dembelè, Pellini, Dalla Vecchia, Dellavalle, Carrascosa, Gineitis, Cacciamani, Gabellini, Kugyela. Allenatore: Abate

CITTADELLA (3-5-2): Maniero; Cecchetto, Toffanin, Martella; D’Alessio, Paolucci, Barberis, Frisenna, Ndrecka; Ekuban, Falcinelli. A disposizione: Sommacal, Gobbato, Zilio, Sangalli, Redolfi, Ihnatov, Anastasia, Crialese, Ghezzi, Bunino, Fabbro, Rabbi, Ceccarelli, Casolari. Allenatore: Musso.