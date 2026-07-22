Il centrocampista trova un’altra maglia da titolare e sfrutta la chance di Abate, convincendo. In mezzo al campo non brilla Ilic

Secondo test amichevole a Pinzolo per la squadra di Abate: il Torino ha battuto 1-0 l’Alcione Milano (gol di Kulenovic) in una gara in cui l’allenatore granata, stavolta, ha dosato diversamente le sostituzioni, alzando il minutaggio dei suoi. Ecco i Top e i Flop.

I Top

LUONGO: seconda partita di fila da titolare, dopo quella di sabato contro il Pinzolo Valrendena. Le sensazioni sono le stesse avute dopo il primo match. Segnali più che positivi: personalità, intraprendenza ma anche rispetto dei diktat di Abate, che negli ultimi giorni ha lavorato forte col centrocampista della Primavera, premiandolo (ricambiato) con due maglie dal 1′.

KULENOVIC: bomber di luglio, bomber d’estate. Sì, saranno anche test poco attendibili ma intanto l’attaccante croato segna più dei compagni. Un rigore trasformato con l’Alcione dopo i quattro gol messi a segno contro il Pinzolo Valrendena. La sua permanenza non è scontata e intanto lui sta provando a mettere in difficoltà il ds.

I Flop

GINEITIS un gol lo ha sfiorato nel primo tempo, lui che il tiro ce l’ha nelle corde, nonostante le zero reti dell’ultima stagione. Abate lo riprende di continuo per tutto il primo tempo, chiedendogli di abbassarsi più spesso per ricevere palla.

ILIC: non è una partita indimenticabile. Come ogni estate il Torino sta facendo di tutto per fare in modo che sia messo nelle migliori condizioni per rendere, con l’obiettivo di metterlo in vetrina in vista del mercato. Tentativo che fino a questo momento non sembra sia riuscito.

SIMEONE: la condizione non è ancora quella ottimale e si vede. Qualche spunto nei primi minuti, con una sorta di tiro-cross, ma è ancora troppo poco. Arriverà il Cholito dei tempi migliori: nel frattempo questo fa tanta fatica, e si vede.