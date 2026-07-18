Gabellini e Kulenovic, sette reti in due, Luongo ha la chance e la sfrutta: ecco i top e i flop della partita

Per quanto un test poco attendibile, considerato il livello dell’avversaria, la prima uscita tra Torino e Pinzolo Valrendena ha dato modo ad Abate e al suo staff di verificare soprattutto lo stato di forma del gruppo dopo poco più di una settimana di lavoro. Ecco i Top e i Flop della partita.

I Top

LUONGO: giovedì il classe 2008, insieme a un gruppo di Primavera, si è allenato con la Prima squadra, convincendo Abate a tenerlo fisso con la prima squadra. Ci ha messo poco a mostrare le sue qualità e oggi l’allenatore gli ha dato una chance, schierandolo nel primo tempo in mezzo al campo. Luongo ha dimostrato personalità ed intraprendenza, ripagando la fiducia dell’allenatore

GABELLINI: è in attesa di trovare una squadra in modo da poter trovare continuità, nel frattempo l’attaccante comincia la stagione così come l’aveva chiusa con la Primavera, facendo gol. Ne segna tre al Pinzolo, alla prima uscita del Torino. Un anno fa di questi tempi era stato l’unico marcatore della prima amichevole dell’allora squadra di Baroni: la preseason gli porta bene.

KULENOVIC: è in dubbio la sua permanenza, la concorrenza non lo aiuta, intanto il croato si mette in mostra con un poker siglato tutto nella ripresa, mettendo a segno praticamente un terzo dei gol dei compagni.

I Flop

LA PREFETTURA DI TRENTO: In 150 hanno seguito la sfida tra Torino e Pinzolo Valrendena da quella collinetta che c’è alle spalle del campo – praticamente dietro una delle due porte -, all’interno della Pineta. Tifosi residenti in Piemonte, arrivati qui per seguire gli allenamenti si sono ritrovati a dover rinunciare alla partita