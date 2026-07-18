Pinzolo Valrendena-Torino, la diretta dell’amichevole pre-campionato: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

È giunto il giorno della prima partita da allenatore del Torino per Ignazio Abate: il nuovo tecnico granata si prepara a sfidare il Pinzolo Valrendena, squadra di casa nella località trentina che sta ospitando il ritiro estivo del Toro. Fino a questo momento sono pochi gli innesti fatti dalla società: Oristanio dal Venezia e Mascardi dallo Spezia, ma sulla carta il Toro parte chiaramente favorito contro la compagine ospitante che milita nel campionato di Prima Categoria.

Pinzolo Valrendena-Torino: il prepartita

Ore 15.30: Mancano 2 ore all’inizio della partita. Numerosi i tifosi presenti a Pinzolo sugli spalti, molti dei quali hanno seguito anche gli scorsi giorni di ritiro della squadra.

Pinzolo Valrendena-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

Il match amichevole sarà visibile in due differenti modalità: la prima su DAZN, per coloro che sono in possesso di abbonamento; la seconda sul sito ufficiale del Torino, ma quest’ultima opportunità sarà riservata solamente ai possessori di tessera Cuore Granata.

Pinzolo Valrendena-Torino: le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Kugyela, Ilic, Casadei, Aboukhlal; Luongo, Oristanio; Simeone. A disposizione: Mascardi, Cereser, Kulenovic, Dembelè, Pellini, Dalla Vecchia, Dellavalle, Carrascosa, Gineitis, Cacciamani, Bianay Balcot, Gabellini, Njie. Allenatore: Abate

PINZOLO: Buselli, Bonapace S., Cunaccia, Falvo, Gebelin, Foccoli, Poli, Bonenti, Tisi, Grossi, Lorenzi. A disposizione: Cottone, Bonapace D., Codognato, Pasqualotto, Dorna, Bortolotti, Valenti F., Valenti L., Plotegher, Frigo, Rodriguez, Pasotto. Allenatore: Mariotti.

Arbitro: Gambin. Assistenti: Visentin, Nigris. Quarto ufficiale: Lorenz.