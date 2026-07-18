Il commento del primo tempo della prima amichevole estiva del Torino contro il Pinzolo Valrendena: 5 gol del Toro nei primi 45′

È il giorno del debutto del nuovo Torino di Ignazio Abate, che affronta in partita amichevole il Pinzolo Valrendena, squadra della località trentina che sta ospitando il ritiro estivo del Torino iniziato in settimana. La formazione ospitante milita in Prima Categoria e sulla carta non ha nulla a che vedere con il Torino, che ha però avuto modo di testare le prime accortezze introdotte da Abate alla squadra. Partita dominata dalla squadra granata che ha tenuto saldamente il pallino del gioco dal primo all’ultimo minuto, senza concedere mai spazi e occasioni alla squadra avversaria. Superato decisamente in scioltezza il primo test del Torino di Abate

Torino-Pinzolo Valrendena: primo tempo

Inizia fortissimo la formazione granata dopo soli 2 minuti, super palla di Oristanio alle spalle della difesa per Aboukhlal, il marocchino trova in area di rigore la zampata vincente del Cholito Simeone che è il primo marcatore del Torino di Abate. Si fa sentire fin da subito il dislivello tecnico tra le due compagini. Nel primo quarto d’ora arriva anche il raddoppio del Torino, questa volta con Oristanio che è il più veloce di tutti a spinge in porta il pallone appena respinto da Buselli in seguito alla violenta conclusione avversaria. Alla mezz’ora cala il tris il Toro su una disattenzione del Pinzolo, palla rubata da Simeone sulla destra e rasoterra a pescare Casadei al centro dell’area di rigore, dove l’ex Chelsea pone il suo timbro per lo 0-3. Passano 90 secondi e Casadei replica nuovamente a rete, doppietta per il 22 granata che calcia bene al volo di sinistro, Buselli sembra bloccare ma perde il pallone dalle mani e regala il poker ai granata. Al 35′ Simeone sfiora la personale doppietta, destro largo di poco. Granata totalmente in controllo, con il Pinzolo mai pericoloso e Paleari mai impegnato in parate. Al 40′ arriva anche il quinto gol granata, con la doppietta di Gaetano Oristanio: l’11 granata riceve da Ilic l’assist per sfoderare un mancino in diagonale che si insacca alle spalle di Buselli. Il primo tempo termina 0-5 per il Toro.

Torino-Pinzolo Valrendena: secondo tempo

Dopo neanche un minuto dall’inizio della ripresa il Torino trova subito la rete del 6-0: Njie supera tre difensori con una straordinaria accelerazione e serve centralmente Gabellini, che a tu per tu con il portiere non sbaglia. Passano appena tre minuti e l’attaccante granata firma anche la doppietta personale, finalizzando nel migliore dei modi l’ottimo assist di Kulenovic. Al 7′ è ancora Gabellini protagonista: recupera palla grazie a un pressing efficace e serve in verticale Kulenovic, che da posizione defilata riesce a battere il portiere per l’8-0. L’avvio di secondo tempo del Torino è travolgente e poco dopo arriva anche il 9-0, con Cacciamani che supera un avversario in velocità, dialoga con Gabellini cedendogli il pallone e permettendogli di terminare l’azione trovando la rete. Al 10′ della ripresa si iscrive al tabellino anche Njie, che firma il 10-0 con una conclusione potente e centrale, imparabile per il portiere avversario. La squadra di Abate continua a spingere e trova anche l’11-0 grazie a una perfetta verticalizzazione che libera Kulenovic davanti alla porta, con l’attaccante che non sbaglia. Dopo alcuni minuti di gestione del possesso, il Torino torna a rendersi pericoloso e al 26′ cala il definitivo 12-0: Njie batte un calcio d’angolo preciso sul quale svetta Kulenovic, che di testa firma la sua tripletta personale. Negli ultimi minuti di gara l’attaccante croato realizza il 13-0 con la sua quarta rete che rappresenta anche l’ultima palla giocata della partita.