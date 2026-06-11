I giovani granata nella giornata di oggi tenteranno di superare l’Inter in semifinale per raggiungere la finale del torneo

Dopo aver superato il Cesena nei playoff, il Torino Under 18 si è guadagnato l’accesso alle semifinali del torneo, proseguendo il proprio cammino nella competizione con l’obiettivo di difendere lo scudetto conquistato nella scorsa stagione.

Prima di poter staccare l’eventuale pass per la finale, però, la formazione guidata da Vegliato dovrà vedersela con l’Inter Under 18, una delle squadre più attrezzate del torneo, come dimostra il primo posto ottenuto al termine della stagione regolare. Le due formazioni scenderanno in campo alle 17:30 allo stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo di Romagna. Nell’altra semifinale, invece, si sfideranno Roma e Bologna, con calcio d’inizio fissato per le 20:30 allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena. Le vincitrici delle due semifinali si contenderanno il titolo nella finalissima, in programma sabato 13 giugno alle ore 20:00 proprio al “Dino Manuzzi” di Cesena.

I precedenti stagionali tra le due squadre

Torino e Inter Under 18 si sono già affrontate due volte nel corso della stagione regolare. Il primo incrocio risale al 28 settembre 2025, in occasione della quarta giornata di campionato. In quella circostanza furono i nerazzurri a portarsi in vantaggio nella ripresa grazie a D’Agostino, ma nel finale arrivò la reazione granata. Il Torino riuscì infatti a ribaltare il risultato nell’ultimo quarto d’ora di gioco grazie alla doppietta di Bianchi, autore prima della rete del pareggio e poi del gol che valse il definitivo 2-1.

Le due squadre si ritrovarono di fronte anche nel girone di ritorno, alla 23ª giornata, ma quella sfida si concluse con uno 0-0 che confermò l’equilibrio tra le due formazioni. Il bilancio stagionale sorride dunque al Torino, ancora imbattuto nei confronti diretti contro l’Inter grazie a una vittoria e un pareggio. Un dato che potrebbe rappresentare un’iniezione di fiducia in vista della semifinale, anche se i nerazzurri si presentano all’appuntamento forti del primo posto conquistato in campionato con 81 punti.