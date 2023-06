Tutto quello che c’è da sapere su Aaron Ciamaglichella, centrocampista del Torino Primavera di Giuseppe Scurto

Aaron Ciammaglichella nasce a Torino il 26 gennaio 2005. Una vita in granata, sin dalla scuola calcio. Cresce nelle giovanili e quando arriva in Under 17, collezionando in totale 4 presenze e un gol mostra da subito qualità superiori al resto del gruppo e la chiamata della Primavera non si fa attendere. Dopo 6 presenze con Coppitelli nell’annata 2020/2021 (ben al di sotto dell’età minima), Ciammaglichella trova continuità nella stagione successiva e scende in campo in 18 occasioni dopo una breve esperienza con la selezione Under 18. Realizza i primi 2 assist tra i “grandi” e riesce a mettere a segno anche un gol. A novembre 2022 fa il suo esordio con la Nazionale e viene convocato dal commissario tecnico Franceschini per il doppio impegno contro la Romania dell’Italia Under 18. Segna il primo gol in azzurro alla prima gara da titolare e realizza un assist decisivo nel match successivo. La stagione 2022/2023 è quella della definitiva consacrazione: il classe 2005 diventa ormai un punto fermo della Primavera e viene anche convocato da Juric contro il Lecce, ma senza fare il suo esordio.

Le caratteristiche di Ciammaglichella

Nato come centrocampista centrale di piede destro, Ciammaglichella è un giocatore abbastanza duttile. Può ricoprire il ruolo di mezzala e ha anche giocato come esterno d’attacco. Una delle sue caratteristiche principali è la propensione agli inserimenti, che lo rende spesso pericoloso in zona gol. Quest’anno, infatti, ha realizzato 3 reti sotto la guida tecnica di Scurto.