Da Saint-Mandè alla convocazione in Serie A: alla scoperta di Come Bianay Balcot, il difensore che ha impressionato Juric

Come Bianay Balcot è nato a Saint-Mandè, in Francia, il 13 maggio del 2005. Si è avvicinato al calcio da giovane crescendo delle giovanili del Paris FC. Grazie alle sue evidenti qualità nel luglio del 2021 è passato al Montfermeil U17 dove ha disputato una buona stagione, attirando su di lui le attenzioni della Primavera del Monza che a settembre 2022 lo ha portato in Italia. Dopo una buona stagione con i biancorossi il giovane difensore si è trasferito al Toro U19, nell’agosto del 2023. Giuseppe Scurto lo ha voluto essendo stato impressionato dalle sue evidenti qualità, tra cui una qualità che nel calcio di oggi è sempre più richiesta, quella di ricoprire ruoli differenti; infatti il classe 2005 nasce come terzino destro, ma è in grado di giocare anche come esterno destro di centrocampo e anche come difensore centrale. La sua struttura fisica lo aiuta sicuramente nei contrasti a terra e nei contrasti aerei, infatti essendo alto 188 centimetri è davvero imponente e spesso vince i duelli aerei sia in difesa che in attacco.

Bianay Balcot al Torino: le attenzioni di Juric

Le ottime prestazioni in Primavera e questa continuità hanno impressionato non solo l’allenatore e i compagni della Primavera, ma anche il tecnico della prima squadra. Così Ivan Juric ha deciso di convocarlo nella sfida vinta dai granata per 1-2 contro il Cagliari. Una crescita costante per il giocatore, che per tutta la stagione 2023/2024 ha continuato a fare la spola tra Prima squadra e Primavera.