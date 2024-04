In vista della finale di Coppa Italia, Giuseppe Scurto ritrova Savva e i big: la squadra è pronta per la finale ed è al completo

La Primavera del Torino ha raggiunto la finale di Coppa Italia. La finale si gioca in campo neutro e quest’anno è stato scelto lo Stadio Dall’Ara di Bologna. Si gioca alle 20:30 di giovedì 4 aprile: Fiorentina-Torino. Giuseppe Scurto, allenatore dei granata, può sorridere. Infatti, in vista dell’importante finale, ritrova Zanos Savva e i big: la squadra è al completo. Oltre agli infortunati, mancherà solo lo squalificato Longoni. Servirà una super prestazione in finale, contro una squadra abituata a vincere la Coppa Italia come i viola. I granata vogliono alzare il trofeo.

Non solo Savva

Scurto non ritrova solo Savva, ma anche giocatori come Ciammaglichella e Muntu, che hanno dato una mano a Juric in questo ultimo periodo. Soprattutto durante la sosta dedicata alle Nazionali, alcuni Primavera si sono allenati con la Prima Squadra. Savva più di tutti, tanto da aver saltato Empoli-Torino di sabato, visto che era in panchina contro il Monza con Juric. La spedizione per la Coppa in Emilia, porterà con sé i migliori elementi. Nessuno ha esordito in Prima Squadra, ma hanno maturato esperienza. Anche solo allenarsi con i più grandi ha i suoi vantaggi. Dellavalle, Ruszel, Silva: ci saranno tutti.

Il percorso in Coppa

Finale super meritata per il Toro. In Coppa Italia il percorso è iniziato agli ottavi di finale. Torino-Udinese 3-2 è stata la prima partita. Ai quarti poi, è stato superato l’ostacolo maggiore. L’Inter di Chivu, capolista in campionato, è stata battuto per 1-0 in casa. In semifinale l’avversario Lazio è stato più complicato del previsto. All’andata, a Roma, il Toro ha vinto per 3-1. Al ritorno poi, in casa, ha perso per 3-2. Complessivo: 5-4 per il Toro. Adesso il sogno del trionfo è ad un passo.