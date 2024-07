L’agenzia BeKings ha organizzato insieme al Torino la “Invincibili Kup – Trofeo Grande Torino”: ecco le date e le squadre partecipanti

Nell’ultimo fine settimana di settembre, da venerdì 27 a domenica 29 Torino ospiterà la prima edizione di un torneo calcistico dedicato agli Invincibili granata. Questo torneo vedrà la partecipazione di 120 squadre da tutta Europa, il torneo è rivolto alle categorie Under 11 (2014) e Under 10 (2015). Delle 120 squadre di cui 60 sono Under 11 e 60 Under 10 ben 40 sono società professionistiche. Tra le squadre europee che parteciperanno a questo nuovo torneo troviamo società prestigiose come il Real Madrid, il Manchester City, il Benfica, il CSKA Mosca, la Dinamo Zagabria e il Nizza. Saranno anche presenti diverse squadre di Serie A, delle quali sono sicure le presenze dell’Inter, del Milan, della Fiorentina, del Parma, del Monza e del Como oltre ovviamente a quella dei padroni di casa del Torino. la competizione si svolgerà negli impianti sportivi delle società calcistiche torinesi: ASD Pro Eureka, Gassino FC e Caselle Calcio. Prima di partire con il torneo vero e proprio vi sarà una fase eliminatoria per le società dilettantistiche piemontesi, che si svolgerà nell’impianto sportivo del Caselle Calcio tra sabato 21 settembre e domenica 22 settembre, a questa fase parteciperanno 16 squadre per annata.

Il programma della “Invincibili Kup”

La competizione spalmata su tre giorni si svolgerà nel seguente modo: venerdì 27 ci sarà un torneo amichevole tra le società professioniste, i 2014 giocheranno a Caselle mentre i 2015 nei campi della Pro Eureka. Alla sera poi le squadre partecipanti sfileranno all’interno dello Stadio Olimpico Grande Torino. Sabato 28 settembre avrà luogo invece la prima fase eliminatoria della “Invincibili Kup – Trofeo Grande Torino”. Infine domenica 29 settembre si disputerà la fase finale della Coppa. Sia le finali che la premiazione di entrambe le categorie saranno ospitate nell’impianto sportivo del Gassino FC. L’evento oltre a rendere omaggio alla storia del Toro porterà anche a Torino una quantità non indifferente di persone tra famiglie, staff e giocatori che arriveranno da tutta Europa.