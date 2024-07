È iniziato a Spiazzo, vicino a Pinzolo, il ritiro del Torino Primavera: la lista dei convocati diramata da Felice Tufano

Periodo di ritiri in casa Torino. Se la prima squadra è arrivata nella giornata di mercoledì a Pinzolo per le due consuete settimane che precedono l’inizio delle prime partite ufficiali, anche la Primavera ha dato il via al proprio ritiro. I ragazzi di Felice Tufano hanno fatto tappa a Spiazzo, un paesino italiano al fianco proprio di Pinzolo in cui rimarranno fino al 27 luglio, giocando anche il 17 contro la Real Vicenza. Tra assenze dovute alla prima squadra, novità provenienti dalle selezioni minori e arrivi dal mercato, Tufano ha diramato una lunga lista di convocati per il ritiro. Spiccano le assenze di Dellavalle, Savva e Bianay Balcot, che ormai fanno parte dei grandi, mentre mancano anche Brezzo, Casali e Galantai, anche loro chiamati da Vanoli.

I convocati

Portieri: Andrea Bellocci, Riccardo Proietti, Ben Sorensen.

Difensori: Matteo Bonadiman, Alessandro Camatta, Fabio Desole, Sebastiano Di Paolo, Beidi Gallea, Raffaele Marchioro, Yuri Maset, Mattia Pellini, Rodrigo Mendes, Edoardo Zaia.

Centrocampisti: Emirhan Acar, Wisdom Acquah, Marco Dallavecchia, Martin Kirilov, Zalan Kugyela, Efdon Mahari, Kenny Olinga, Sergiu Perciun, Simone Rossi.

Attaccanti: Matteo Dimitri, Niccolò Franzoni, Tommaso Gabellini, Marco Longoni, Alessio Raballo, Romeo Sandrucci.

Lo staff di Tufano

Intanto, il Torino ha anche reso noto quello che sarà lo staff di Felice Tufano e quello medico:

Allenatore: Felice Tufano

Vice Allenatore: Alessio Talia

Collaboratore dell’Area Tecnica: Alessandro Salpietra

Collaboratore dell’Area Tecnica: Gianluca Maiani

Preparatore Atletico: Davide Grimaldi

Preparatore dei Portieri: Fabrizio Capodici

Match Analyst: Luca Oneglio

Nutrizionista: Niccolò Osler

Lo staff medico

Coordinatore e Responsabile sanitario: Paolo Battaglino

Medico Sociale: Vittorio Anfossi

Medico Sociale: Giovanni Serughetti

Fisioterapista: Gustavo Simonassi

Fisioterapista: Pietro Spaggiari

Fisioterapista: Marco Zoccolan

Riabilitatori Recupero Infortunati: Emanuele Angiletta

Riabilitatori Recupero Infortunati: Alessandro Ruzza