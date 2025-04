I torelli, dopo la vittoria all’esordio in panchina di Fioratti, saranno ospiti della Roma in una gara molto complicata

Meglio non poteva iniziare l’avventura di Christian Fioratti sulla panchina del Torino Primavera, che ha battuto 4-0 l’Empoli la scorsa settimana. I torelli sembrano essersi rivitalizzati in seguito al cambio in panchina, vincendo uno scontro diretto importante in chiave “salvezza” e tornando in una zona comoda di classifica. Ora però arriva il bello, perché Dalla Vecchia e compagni domani andranno a fare visita alla Roma prima in classifica per provare a fare uno scherzetto. Non sarà facile, ma i ragazzi dell’Under 20 hanno dimostrato di essere capaci di poter fare imprese del genere.

Come arrivano le due squadre

Come detto, una buona vittoria per il Toro nell’ultimo turno, che ha interrotto il trend negativo delle settimane precedenti. Nelle 6 partite prima con Tufano era arrivate infatti 4 sconfitte e 2 pareggi, che avevano fatto scivolare la squadra nelle zone basse della classifica. Dal canto suo la Roma ha invece rallentato molto nell’ultimo periodo, con due sconfitte prima della sosta che hanno ridotto il gap con le inseguitrici; i giallorossi, però, sembrano essersi ripresi, e lo dimostra il 2-4 di Bologna dell’ultima giornata. Il primo posto non è più saldo come una volta, l’Inter è a un solo punto di distanza e i capitolini vogliono evitare brutte sorprese sabato.

La situazione playoff e playout

Quando mancano 7 giornate al termine della regular season sembra altamente improbabile che il Torino possa accedere ai playoff visti gli 11 punti di distacco dal Milan 6°. Allo stesso modo però, con la vittoria contro l’Empoli la distanza dalla zona playout è aumentata, e questo significa che la squadra di Fioratti è destinata a un finale di stagione senza obiettivi precisi e a navigare a metà classifica, proprio come la prima squadra.