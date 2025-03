Torino-Empoli, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Inizia una nuova era in casa Torino Primavera, dopo il cambio in panchina. Gli ultimi risultati negativi hanno portato la società a esonerare Tufano, promuovendo al suo posto Fioratti. L’ex tecnico dell’Under 18 esordirà oggi contro l’Empoli, in quello che è davvero uno scontro salvezza. I toscani sono infatti al momento in zona playout, mentre i granata solamente una casella sopra, anche se i punti di distanza sono 8. Una sconfitta oggi, però, renderebbe molto più pericolosa la classifica dei torelli. Segui Torino-Empoli su Toro.it.

Primavera, Torino-Empoli: la diretta

5′ Attacca l’Empoli

2′ Grande chiusura difensiva di Liema su Popov

1′ Muove palla il Toro!

SECONDO TEMPO

46′ Finisce qui il primo tempo! 2 gol e 4 ammoniti. La squadra di Fioratti sta dominando

45′ 1 minuto di recupero

42′ Siviero! Bella parata sul destro in area di Campaniello

40′ AMMONITO Zaia

39′ Destro di Politakis bloccato da Seghetti

37′ Krzyzanowski: sinistro alto

37′ AMMONITO Gabellini

36′ Siviero para il destro di Pereira

34′ Mannelli al volo con il sinistro dal limite: palla alta

33′ Gira palla il Torino

29′ Acar calcia da fuori con il mancino: Seghetti blocca

28′ AMMONITO Liema per fallo su Popov

27′ Liema calcia altissimo da lontano

26′ Ci prova El Biache da fuori: palla a lato

22′ Popov con il destro sfiora il gol

22′ Gioca solo il Toro, e bene anche

19′ Cacciamani! Super parata di Seghetti sul suo colpo di testa

18′ AMMONITO Filippeschi, allenatore dell’Empoli

15′ Fallo di Mullen

11′ Krzyzanowski sfonda sulla sinistra e mette in mezzo. Politakis con il destro al volo fa un gran gol!

11′ GOOOOOOL DEL TORO! POLITAKIS!

8′ La sblocca il Toro con il capitano! Dalla Vecchia si libera bene dal limite dell’area sulla destra. Con il macino trafigge Seghetti e fa 1-0

8′ GOOOOOOL DEL TORO! DALLA VECCHIA!

8′ Gabellini! Ci prova con il destro ma palla alta

6′ AMMONITO Trdan per fallo su Acar al limite

4′ Gira palla l’Empoli

1′ Si parte! Muove palla l’Empoli!

PRIMO TEMPO

Squadre in campo: tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 15

Primavera, Torino-Empoli 2-0: il tabellino

Marcatori: pt 8′ Dalla Vecchia (T), pt 11′ Politakis (T)

Ammoniti: pt 6′ Trdan (E), pt 28′ Liema (T), pt 37′ Gabellini (T), pt 40′ Zaia (T)

Torino (4-3-3): Siviero; Zaia, Olsson, Mullen, Krzyzanowski; Dalla Vecchia, Liema, Acar; Cacciamani, Gabellini, Politakis. A disp. Plaia, Perciun, Sow, Sabone, Mendes, Acquah, Fiore, Djalo, Marchioro, Franzoni, Dimitri. All. Fioratti.

Primavera, Torino-Empoli: il prepartita

Ore 14.00 Tutto pronto al centro sportivo Valentino Mazzola di Orbassano per la sfida tra Torino ed Empoli, la prima per Fioratti da allenatore dell’U20 granata. Le squadre sono già arrivate, e tra circa mezz’ora scenderanno in campo per il riscaldamento.

Primavera, Torino-Empoli: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Siviero; Zaia, Olsson, Mullen, Krzyzanowski; Dalla Vecchia, Liema, Acar; Cacciamani, Gabellini, Politakis. A disp. Plaia, Perciun, Sow, Sabone, Mendes, Acquah, Fiore, Djalo, Marchioro, Franzoni, Dimitri. All. Fioratti.

Dove vedere Torino-Empoli in tv e in streaming

Torino-Empoli Primavera è trasmessa in diretta TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, ma sarà visibile anche sul sito di Sportitalia.