Il centrocampista granata dopo una stagione altalenante ha dato il suo contributo per vincere lo scontro chiave contro la Lazio

Per il Torino Primavera ottenere la salvezza non sembrava essere così scontato a inizio stagione: la lunga serie di risultati negativi aveva infatti collocato i granata negli ultimi posti della classifica.

Tuttavia, con il tecnico Baldini, il Torino è riuscito a ritrovare fiducia, mettendo a referto una lunga serie di risultati utili consecutivi. Tra i giocatori che hanno rispecchiato l’andamento della squadra nel corso del campionato figura anche Perciun: il centrocampista moldavo aveva infatti disputato una positiva stagione 2024/2025, tuttavia nel nuovo anno ha faticato a prendersi nuovamente la squadra sulle spalle.

Dalla Serie A alla Primavera

Nel corso della passata stagione, Perciun aveva disputato un ottimo campionato con la Primavera del Torino, guadagnandosi così la possibilità di essere inserito con continuità tra i convocati della prima squadra e arrivando anche all’esordio in Serie A. Dopo un’annata positiva, ci si sarebbe potuto attendere un contributo maggiore da parte del centrocampista moldavo, ma con Baroni e D’Aversa il giocatore ha raccolto soltanto quattro convocazioni, senza però riuscire mai a scendere in campo. Perciun è stato quindi reinserito stabilmente nella Primavera, dove ha comunque faticato a risultare determinante come nella stagione precedente, almeno fino alle ultime giornate, nelle quali il suo rendimento è tornato a crescere.

Il suo gol vale la salvezza

Nella recente sfida contro la Lazio, il Torino è sceso in campo con l’obiettivo di centrare la salvezza stagionale. Contro i biancocelesti, i granata hanno disputato una grande prestazione, imponendosi con un netto 4-1. Tra i giocatori maggiormente distintisi figura anche Perciun, centrocampista autore della rete che ha rappresentato il suo secondo gol stagionale. Oltre al contributo realizzativo, il moldavo ha fornito anche un prezioso assist per una delle due reti di Gabellini, altro protagonista decisivo nel percorso che ha portato il Torino a raggiungere la salvezza.

Sergiu Perciun of Torino FC









