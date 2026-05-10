Primavera Torino-Lazio, la diretta della partita del campionato di Primavera 1: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Giornata numero 37 del campionato Primavera 1. Dopo questa solo più un’altra gara. Al Torino allenato da Francesco Baldini manca 1 punto alla salvezza matematica. Obiettivo che si può centrare ad Orbassano, in casa, dove alle ore 15 di domenica 10 maggio arriva la Lazio allenata da Francesco Punzi. Lazio 13^ a 47 punti. Torino 16° a 43. Segui Torino-Lazio Primavera in diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Lazio 4-1: il tabellino

Marcatori: pt 34′ Gabellini (T), st 3′ Perciun (T), st 10′ Gabellini (T), st 17′ Fernandes (L), st 47′ Ferraris (T)

Ammoniti: pt 18′ Ciucci (L), pt 39′ Perciun (T)

Torino (4-3-3): Santer, Zaia (st 44′ Gaffurini), Pellini, Tonica, Carrascosa, Perciun (st 22′ Ferraris), Luongo (st 22′ Liema Olinga), Acquah, Conzato, Gabellini, Bonacina (st 44′ Rivas). A disp. Cereser, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Odendo. All. Baldini.

Lazio (4-3-3): D’Alessio, Shpuza (st 1′ Cuzzarella), Ciucci, Pernaselci, Bordoni (st 10′ Trifelli); Battisti (st 39′ Milillo), Santagostino, Farcomeni; Canali (st 39′ Boccardelli), Sulejmani (st 21′ Serra), Fernandes. A disp. Patarini, Calvani, Gelli, Marinaj, Ferrari, Curzi. All. Scalisi (assente Punzi).

Primavera, Torino-Lazio: la diretta

48′ Intanto qualche spiacevole scintilla in campo

48′ Finisce qui, Toro che vince 4-1 sulla Lazio con reti di Gabellini (doppietta), Perciun e Ferraris, inutile il gol di Fernandes

47′ Oltre a Gabellini e Perciun anche Ferraris si aggiunge alla festa del gol del Toro, Toro che centra la salvezza aritmetica e si proietta così a una prossima stagione di Primavera 1

47′ GOOOOOOLLLL DEL TOROOOOO! Segna Ferraris, 4-1

45′ Assegnati 3 minuti di recupero

45′ Trifelli a terra, gioco molto spezzettato in questo finale

44′ Torino che sostituisce Bonacina con Rivas e Zaia con Gaffurini

42′ Serra cerca la porta, tiro largo, intanto Tonica a terra causa pestone dello stesso centravanti biancoceleste

39′ Lazio che sostituisce Canali con Boccardelli e Battisti con Milillo

38′ Cross lunghissimo, Fernandes punta l’area dal lato opposto, ma il Toro allontana la minaccia e in seguito guadagna anche un calcio di punizione a palla lontana

37′ Lazio che si guadagna un corner, per quanto dubbio, pronto Farcomeni alla battuta

35′ Toro che sembra aver abbassato la guardia e fatica a ritirarsi su, Lazio che cerca disperatamente il gol del 3-2 per riaprire definitivamente la partita

32′ Ci prova ancora Fernandes, questa volta tiro respinto dalla muraglia granata

31′ Lazio a un passo dal pari! Cross di Fernandes con la deviazione di Serra e il salvataggio miracoloso e quasi impercettibile di Santer

28′ Intanto fermo Conzato a terra, entra lo staff medico

28′ Ci prova Gabellini! Riceve palla su lancio lungo uno stremato Gabellini, che conclude di mancino trovando una deviazione che concede un corner al Torino

27′ Cross di Farcomeni, ostacolato Santer sull’uscita alta con i pugni e calcio di punizione assegnato al Torino

25′ Cross tesissimi di Cuzzarola, Zaia allontana senza difficoltà, ma il gol ha dato nuova fiducia alla Lazio

22′ Luongo ferma con fallo Battisti, intanto altro cambio con Perciun (ammonito) che esce dal campo e al suo posto dentro Ferraris. Fuori anche Luongo e dentro Liema Olinga

21′ Lazio che sostituisce Sulejmani con Serra

18′ Acquah fermo a terra per un colpo al volto, accompagnato momentaneamente a bordo campo

17′ Fernandes punta Pellini sul limite dell’area granata, se la sposta sul destro e piazza una meraviglia all’incrocio dei pali, accorciando le distanze

17′ Gol della Lazio. Super gol di Fernandes, 3-1

15′ Ci prova Conzato dopo un bel contropiede guidato da Acquah, tiro debole e centrale, facile presa per D’Alessio

10′ Nel frattempo, Bordoni è stato sostituito da Trifelli

10′ Lancio in profondità, D’Alessio sbaglia tutto in uscita, si fa saltare dal 9 granata che da posizione defilata insacca a porta spalancata e vuota

10′ GOOOOOOLLLL DEL TOROOOO! Ancora Gabellini, che trova il suo 14° gol in Primavera 1!

8′ A terra capitan Bordoni, entra lo staff medico della Lazio

7′ Cross di Canali (spostatosi a destra in questo secondo tempo) sul secondo palo a cercare l’inserimento di Cuzzarella che manca il contatto con il pallone

3′ D’Alessio blocca un cross di Bonacina, ma il pallone gli scivola dalle mani e finisce dove Perciun può rapidamente concludere a rete, salvezza vicinissima per il Toro

3′ GOOOOOOL DEL TOROOO! Rete di Perciun, 2-0

3′ Occasionissima Lazio! Luongo salva quasi sulla linea dopo una serie di batti e ribattin area

1′ Inizia il secondo tempo, possesso per il Toro

1′ La Lazio sostituisce Shpuza con Cuzzarella

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo, Toro avanti 1-0

44′ Azione insistita del Toro sulla sinistra grazie ad una bella apertura di Conzato verso Bonacina, non basta però il suo guizzo a penetrare nell’area della Lazio

43′ Canali fermato in contropiede da una perfetta scivolata di Gabellini

42′ Cross di Zaia dalla destra, Gabellini non arriva sulla sfera

39′ Ammonito Perciun per un duro fallo in ritardo su Farcomeni

34′ Gabellini arpiona di mancino un bellissimo lancio di Perciun, poi sposta la palla sul destro evitando un avversario e conclude in porta portando avanti i torelli

34′ GOOOOOLLL DEL TOROOOOO! Rete bellissima dell’1-0 di Tommaso Gabellini, che poi esulta in panchina anche con il tecnico Baldini

31′ Occasione Toro! La Lazio sbaglia un passaggio orizzontale e Luongo intercetta e trova Gabellini, il 9 se la sposta e conclude di mancino, palla fuori di pochissimo

28′ Palo di Fernandes, uno dei più attivi tra le file laziali, ma il portoghese viene colto in posizione di fuorigioco

27′ Continua nel frattempo a piovere su Orbassano, pallone che comunque sembra scorrere sufficientemente bene sul manto del Mazzola

23′ Batte Farcomeni, Santer esce a vuoto ma alla sue spalle, nella mischia, l’arbitro vede un contatto irregolare che porta a fischiare un fallo in attacco, Toro che evita lo svantaggio

22′ Ci prova Fernandes dalla sinistra, aggancio difficile e conclusione larga, ma l’arbitro ravvisa una dubbia deviazione di Pellini, sarà corner per la Lazio

20′ Fallo di Zaia sull’out destro della Lazio ai danni di Canali

19′ Punizione che porta il pallone ad arrivare nella zona di Tonica, non arriva però la spizzata del centrale difensivo del Toro

18′ Gran blitz di Bonacina che salta tre avversari in un colpo solo, l’ultimo è Ciucci che lo stende e viene ammonito dal direttore di gara

17′ Suggerimento offensivo di Ciucci per Sulejmani, filtrante leggermente lungo su cui arriva prima Santer

16′ Rilancio di Santer per Carrascosa in una situazione di pressing biancoceleste, il lancio agganciato dallo spagnolo ha oltrepassato la linea laterale, possesso perso per il Toro

13′ Carrascosa prova a innescare Bonacina con una palla morbida oltre alla difesa, il cross successivo però del giocatore del Torino termina direttamente dietro alla rete difesa da D’Alessio

12′ Pressing alto della Lazio che mette in difficoltà i granata; conclusione poi dalla distanza di Farcomeni, palla che termina larga sul fondo

9′ Ci prova il Toro, inserimento in area di Conzato che cerca il tiro, palla sull’esterno della rete, ma prima occasione della partita che è a tinte granata

7′ Ritmi elevati in questo frangente, ma ancora nessuna occasione da rete

4′ Percussione centrale di Bordoni sul limite dell’area, difesa granata che riesce a bloccare il difensore della Lazio

3′ Farcomeni con un guizzo in mezzo a due maglie granata, il centrocampista della Lazio viene steso e guadagna calcio di punizione

1′ Inizia il match, primo possesso per la Lazio

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Lazio: il prepartita

Ore 14 Manca un’ora al calcio d’inizio di Torino-Lazio Primavera. I pullman delle due squadre sono arrivati al Valentino Mazzola di Orbassano. A breve le squadre saranno in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

Primavera, Torino-Lazio: dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita Torino-Lazio del campionato Primavera 1 sarà visibile su SportItalia, emittente televisiva che ha i diritti dell’intero campionato Primavera 1.

Primavera, Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Santer, Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa, Perciun, Luongo, Acquah, Conzato, Gabellini, Bonacina. A disp. Cereser, Gaffurini, Ferraris, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Odendo, Liema Olinga, Rivas. All. Baldini.

Lazio (4-3-3): D’Alessio, Shpuza, Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Battisti, Santagostino, Farcomeni; Canali, Sulejmani, Fernandes. A disp. Patarini, Calvani, Cuzzarella, Milillo, Gelli, Marinaj, Trifelli, Serra, Ferrari, Boccardelli, Curzi. All. Scalisi (assente Punzi).

Tommaso Gabellini of Torino FC U19 in action during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.



