Primavera Torino-Lazio, la diretta della partita del campionato di Primavera 1: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino
Giornata numero 37 del campionato Primavera 1. Dopo questa solo più un’altra gara. Al Torino allenato da Francesco Baldini manca 1 punto alla salvezza matematica. Obiettivo che si può centrare ad Orbassano, in casa, dove alle ore 15 di domenica 10 maggio arriva la Lazio allenata da Francesco Punzi. Lazio 13^ a 47 punti. Torino 16° a 43. Segui Torino-Lazio Primavera in diretta su Toro.it.
Primavera, Torino-Lazio 4-1: il tabellino
Marcatori: pt 34′ Gabellini (T), st 3′ Perciun (T), st 10′ Gabellini (T), st 17′ Fernandes (L), st 47′ Ferraris (T)
Ammoniti: pt 18′ Ciucci (L), pt 39′ Perciun (T)
Torino (4-3-3): Santer, Zaia (st 44′ Gaffurini), Pellini, Tonica, Carrascosa, Perciun (st 22′ Ferraris), Luongo (st 22′ Liema Olinga), Acquah, Conzato, Gabellini, Bonacina (st 44′ Rivas). A disp. Cereser, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Odendo. All. Baldini.
Lazio (4-3-3): D’Alessio, Shpuza (st 1′ Cuzzarella), Ciucci, Pernaselci, Bordoni (st 10′ Trifelli); Battisti (st 39′ Milillo), Santagostino, Farcomeni; Canali (st 39′ Boccardelli), Sulejmani (st 21′ Serra), Fernandes. A disp. Patarini, Calvani, Gelli, Marinaj, Ferrari, Curzi. All. Scalisi (assente Punzi).
Primavera, Torino-Lazio: la diretta
48′ Intanto qualche spiacevole scintilla in campo
48′ Finisce qui, Toro che vince 4-1 sulla Lazio con reti di Gabellini (doppietta), Perciun e Ferraris, inutile il gol di Fernandes
47′ Oltre a Gabellini e Perciun anche Ferraris si aggiunge alla festa del gol del Toro, Toro che centra la salvezza aritmetica e si proietta così a una prossima stagione di Primavera 1
47′ GOOOOOOLLLL DEL TOROOOOO! Segna Ferraris, 4-1
45′ Assegnati 3 minuti di recupero
45′ Trifelli a terra, gioco molto spezzettato in questo finale
44′ Torino che sostituisce Bonacina con Rivas e Zaia con Gaffurini
42′ Serra cerca la porta, tiro largo, intanto Tonica a terra causa pestone dello stesso centravanti biancoceleste
39′ Lazio che sostituisce Canali con Boccardelli e Battisti con Milillo
38′ Cross lunghissimo, Fernandes punta l’area dal lato opposto, ma il Toro allontana la minaccia e in seguito guadagna anche un calcio di punizione a palla lontana
37′ Lazio che si guadagna un corner, per quanto dubbio, pronto Farcomeni alla battuta
35′ Toro che sembra aver abbassato la guardia e fatica a ritirarsi su, Lazio che cerca disperatamente il gol del 3-2 per riaprire definitivamente la partita
32′ Ci prova ancora Fernandes, questa volta tiro respinto dalla muraglia granata
31′ Lazio a un passo dal pari! Cross di Fernandes con la deviazione di Serra e il salvataggio miracoloso e quasi impercettibile di Santer
28′ Intanto fermo Conzato a terra, entra lo staff medico
28′ Ci prova Gabellini! Riceve palla su lancio lungo uno stremato Gabellini, che conclude di mancino trovando una deviazione che concede un corner al Torino
27′ Cross di Farcomeni, ostacolato Santer sull’uscita alta con i pugni e calcio di punizione assegnato al Torino
25′ Cross tesissimi di Cuzzarola, Zaia allontana senza difficoltà, ma il gol ha dato nuova fiducia alla Lazio
22′ Luongo ferma con fallo Battisti, intanto altro cambio con Perciun (ammonito) che esce dal campo e al suo posto dentro Ferraris. Fuori anche Luongo e dentro Liema Olinga
21′ Lazio che sostituisce Sulejmani con Serra
18′ Acquah fermo a terra per un colpo al volto, accompagnato momentaneamente a bordo campo
17′ Fernandes punta Pellini sul limite dell’area granata, se la sposta sul destro e piazza una meraviglia all’incrocio dei pali, accorciando le distanze
17′ Gol della Lazio. Super gol di Fernandes, 3-1
15′ Ci prova Conzato dopo un bel contropiede guidato da Acquah, tiro debole e centrale, facile presa per D’Alessio
10′ Nel frattempo, Bordoni è stato sostituito da Trifelli
10′ Lancio in profondità, D’Alessio sbaglia tutto in uscita, si fa saltare dal 9 granata che da posizione defilata insacca a porta spalancata e vuota
10′ GOOOOOOLLLL DEL TOROOOO! Ancora Gabellini, che trova il suo 14° gol in Primavera 1!
8′ A terra capitan Bordoni, entra lo staff medico della Lazio
7′ Cross di Canali (spostatosi a destra in questo secondo tempo) sul secondo palo a cercare l’inserimento di Cuzzarella che manca il contatto con il pallone
3′ D’Alessio blocca un cross di Bonacina, ma il pallone gli scivola dalle mani e finisce dove Perciun può rapidamente concludere a rete, salvezza vicinissima per il Toro
3′ GOOOOOOL DEL TOROOO! Rete di Perciun, 2-0
3′ Occasionissima Lazio! Luongo salva quasi sulla linea dopo una serie di batti e ribattin area
1′ Inizia il secondo tempo, possesso per il Toro
1′ La Lazio sostituisce Shpuza con Cuzzarella
SECONDO TEMPO
45′ Finisce il primo tempo, Toro avanti 1-0
44′ Azione insistita del Toro sulla sinistra grazie ad una bella apertura di Conzato verso Bonacina, non basta però il suo guizzo a penetrare nell’area della Lazio
43′ Canali fermato in contropiede da una perfetta scivolata di Gabellini
42′ Cross di Zaia dalla destra, Gabellini non arriva sulla sfera
39′ Ammonito Perciun per un duro fallo in ritardo su Farcomeni
34′ Gabellini arpiona di mancino un bellissimo lancio di Perciun, poi sposta la palla sul destro evitando un avversario e conclude in porta portando avanti i torelli
34′ GOOOOOLLL DEL TOROOOOO! Rete bellissima dell’1-0 di Tommaso Gabellini, che poi esulta in panchina anche con il tecnico Baldini
31′ Occasione Toro! La Lazio sbaglia un passaggio orizzontale e Luongo intercetta e trova Gabellini, il 9 se la sposta e conclude di mancino, palla fuori di pochissimo
28′ Palo di Fernandes, uno dei più attivi tra le file laziali, ma il portoghese viene colto in posizione di fuorigioco
27′ Continua nel frattempo a piovere su Orbassano, pallone che comunque sembra scorrere sufficientemente bene sul manto del Mazzola
23′ Batte Farcomeni, Santer esce a vuoto ma alla sue spalle, nella mischia, l’arbitro vede un contatto irregolare che porta a fischiare un fallo in attacco, Toro che evita lo svantaggio
22′ Ci prova Fernandes dalla sinistra, aggancio difficile e conclusione larga, ma l’arbitro ravvisa una dubbia deviazione di Pellini, sarà corner per la Lazio
20′ Fallo di Zaia sull’out destro della Lazio ai danni di Canali
19′ Punizione che porta il pallone ad arrivare nella zona di Tonica, non arriva però la spizzata del centrale difensivo del Toro
18′ Gran blitz di Bonacina che salta tre avversari in un colpo solo, l’ultimo è Ciucci che lo stende e viene ammonito dal direttore di gara
17′ Suggerimento offensivo di Ciucci per Sulejmani, filtrante leggermente lungo su cui arriva prima Santer
16′ Rilancio di Santer per Carrascosa in una situazione di pressing biancoceleste, il lancio agganciato dallo spagnolo ha oltrepassato la linea laterale, possesso perso per il Toro
13′ Carrascosa prova a innescare Bonacina con una palla morbida oltre alla difesa, il cross successivo però del giocatore del Torino termina direttamente dietro alla rete difesa da D’Alessio
12′ Pressing alto della Lazio che mette in difficoltà i granata; conclusione poi dalla distanza di Farcomeni, palla che termina larga sul fondo
9′ Ci prova il Toro, inserimento in area di Conzato che cerca il tiro, palla sull’esterno della rete, ma prima occasione della partita che è a tinte granata
7′ Ritmi elevati in questo frangente, ma ancora nessuna occasione da rete
4′ Percussione centrale di Bordoni sul limite dell’area, difesa granata che riesce a bloccare il difensore della Lazio
3′ Farcomeni con un guizzo in mezzo a due maglie granata, il centrocampista della Lazio viene steso e guadagna calcio di punizione
1′ Inizia il match, primo possesso per la Lazio
PRIMO TEMPO
Primavera, Torino-Lazio: il prepartita
Ore 14 Manca un’ora al calcio d’inizio di Torino-Lazio Primavera. I pullman delle due squadre sono arrivati al Valentino Mazzola di Orbassano. A breve le squadre saranno in campo per il consueto riscaldamento prepartita.
Primavera, Torino-Lazio: dove vedere la partita in TV e in streaming
La partita Torino-Lazio del campionato Primavera 1 sarà visibile su SportItalia, emittente televisiva che ha i diritti dell’intero campionato Primavera 1.
Primavera, Torino-Lazio: le formazioni ufficiali
Torino (4-3-3): Santer, Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa, Perciun, Luongo, Acquah, Conzato, Gabellini, Bonacina. A disp. Cereser, Gaffurini, Ferraris, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Odendo, Liema Olinga, Rivas. All. Baldini.
Lazio (4-3-3): D’Alessio, Shpuza, Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Battisti, Santagostino, Farcomeni; Canali, Sulejmani, Fernandes. A disp. Patarini, Calvani, Cuzzarella, Milillo, Gelli, Marinaj, Trifelli, Serra, Ferrari, Boccardelli, Curzi. All. Scalisi (assente Punzi).