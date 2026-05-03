Campionato Under 16: finisce 6-1 per i bianconeri il derby della Mole di ritorno valido per gli ottavi di finale di categoria

Finisce l’avventura ai playoff scudetto per il Torino Under 16. Il risultato finale del derby della Mole (gara di ritorno) è pesante: 6-1 per i bianconeri a Vinovo. I granata avevano già perso l’andata per 2-0. Risultato finale complessivo: 8-1. Nella corsa al tricolore vanno quindi avanti i bianconeri, che sono tra l’altro campioni in carica. La squadra allenata da Corallo esce al primo turno dei playoff.