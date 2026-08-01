I torelli di Baldini vincono con tre gol di scarto e con 4 marcatori differenti: battuti i ragazzi del Chisola, squadra di Serie D

Il Torino Primavera continua a convincere in questa preparazione estiva, lo fa vincendo l’amichevole odierna contro il Chisola, terminata per 4-1 in favore dei torelli che hanno trovato un’altra ottima prestazione contro il club militante in Serie D. Per i granata tanti nomi in campo, ma a brillare particolarmente sono stati i quattro marcatori di giornata: Falasca, Conzato, Liema Olinga e Scacchi. Il Chisola segna nel finale con Mazzone, ma il gol è solo una lieve consolazione a una partita ben gestita e vinta dai granata.

La doppia formazione

Di seguito le due formazioni messe in campo da Torino nel primo e nel secondo tempo di gioco.

Torino (Primo Tempo): Dorigo, Zaghini, Kugyela, Liema Olinga, Tomic, Tonica, Scacchi, Ferraris, Falasca, Ballanti, Bonacina. A disposizione: Boerleider, Rivas, Nascimento, Gaffurini, Mukerjee, Scibilia, Malidor, Roda, Russo, Gatto, Pellicanò, Conzato, Manzi. Allenatore: Baldini.

Torino (Secondo Tempo): Boerleider (st 37’ Pellicanò), Liema Olinga (st 22’ Mukerjee), Tomic (st 22’ Roda), Scacchi (22’ Scibilia), Rivas, Nascimento, Gaffurini, Malidor, Russo, Gatto, Conzato. A disposizione: Dorigo, Zaghini, Kugyela, Tonica, Ferraris, Falasca, Ballanti, Bonacina, Manzi. Allenatore: Baldini.