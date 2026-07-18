Primo successo stagionale per i torelli di Baldini, convincente la prestazione dei granata contro la formazione trentina

Nel pomeriggio odierno, il Torino Primavera di Francesco Baldini ha affrontato il suo primo impegno stagionale, la prima amichevole estiva che si è disputata in Trentino, a Spiazzo, dove la squadra sta svolgendo il proprio ritiro estivo, contro i padroni di casa de Pieve di Bono. La formazione avversaria è una delle formazioni locali militanti in Prima Categoria e i torelli partivano di fatto favoriti sulla carta, la prestazione è stata conseguentemente molto convincente. Da notare la presenza di Ignazio Abate al campo per osservare la prestazione dei granata.

Primo tempo di dominio con due debutti

Il primo tempo è stato fin da subito a tinte granata, con i torelli che hanno saputo tenere testa all’avversario concludendo la prima frazione di gara avanti per 0-3, con le reti di Conzato, Falasca (su calcio di rigore) e Bonacina. Un primo tempo che, oltre ai volti protagonisti della passata stagione, ha visto scendere in campo due neoacquisti dei granata, ovvero Manuel Scacchi, ex Roma che ha giocato titolare a centrocampo e il nuovo portiere Boerleider, classe 2009 olandese appena arrivato dall’Ultrecht. Entrambi protagonisti di un debutto convincente: l’esterno difensore quasi mai impegnato, l’ex giallorosso invece ben posizionato da mezzala ha dimostrato le suq qualità tecniche con qualche finezza qua e là, come la rabona al 30′ del primo tempo.

Malidor: debutto e rete nel secondo tempo

Un secondo tempo altrettanto positivo per i granata, con ulteriori debutti tra i ragazzi di Baldini. Nella ripresa debutta Malidor, nuovo acquisto granata dal Bastia, che trova il suo primo gol in granata al 65′ su assist di Ballanti. Oltre al francese hanno debuttato in Primavera: Mukerjee, Dorigo in porta (acquistato dal Cesena), Alex Roda, il recentissimo neoarrivato Russo e Dylan Scibilia, subentrato al posto di Scacchi. La prestazione del Torino Primavera ha convinto anche gli spettatori presenti ed è di buon auspicio per il proseguimento della stagione, con Baldini che continuerà a lavorare anche a stretto contatto con Ignazio Abate, tecnico della prima squadra.