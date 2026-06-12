Termina la stagione del Torino Under 18, ecco chi sono i giovani granata che sognano un futuro in Primavera

Il Torino Under 18 ha concluso definitivamente la propria stagione giovedì 11 giugno. Dopo essersi distinto nel corso del campionato e aver conquistato l’accesso ai playoff per l’assegnazione dello Scudetto, la formazione granata è riuscita a superare il Cesena nel primo turno della fase finale. Il percorso si è poi interrotto in semifinale, dove il Torino ha ceduto il passo all’Inter al termine di una sfida equilibrata, intensa e combattuta fino all’ultimo. Il risultato di 4-4 maturato al termine dei supplementari ha rappresentato l’andamento dell’incontro, ma alla fine del tempo effettivo di gioco, la squadra nerazzurra si è guadagnata l’accesso alla finale per aver concluso il campionato al primo posto.

Protagonisti in campo

Tra i giocatori del Torino che maggiormente si sono messi in luce nel corso della fase finale e dell’intera stagione spiccano ancora una volta Luongo e Cereser. L’attaccante, già protagonista nella passata annata, è confermato il principale punto di riferimento offensivo della squadra: pur non essendo riuscito a trovare la via del gol, ha costantemente creato pericoli alla difesa avversaria grazie alle sue qualità tecniche e alla sua capacità di incidere negli ultimi metri. L’estremo difensore granata si è invece distinto per alcuni interventi fondamentali, che nonostante le 4 reti subite, gli hanno permesso di mettere a referto una discreta prestazione. Tra i più esperti dell’Under 18, saranno proprio questi due giocatori che rappresenteranno l’ossatura della Primavera per la prossima stagione

Sul piano realizzativo, invece, si sono distinti soprattutto Gaffurini, Falasca e Cantarella, gli autori delle reti granata della semifinale. Tra i tre, soltanto Falasca ha già avuto l’opportunità di confrontarsi con il campionato Primavera, mentre gli altri continuano a inseguire il sogno di compiere il salto di categoria e ritagliarsi un ruolo nel campionato Primavera 1.

Possibile futuro in Primavera

Conclusa l’esperienza con l’Under 18, diversi giovani granata guardano ora al futuro con l’obiettivo di conquistare un posto stabile nella Primavera del Torino. Falasca e Luongo possono già vantare una discreta esperienza nella categoria, mentre Cantarella e Gaffurini sono tra i profili che cercheranno di convincere lo staff tecnico a puntare su di loro nella prossima stagione.

Tra questi, particolare attenzione merita Gaffurini. Il difensore classe 2009, dopo aver disputato il campionato con l’Under 17 e aver preso parte alle fasi finali con l’Under 18, potrebbe addirittura ambire a un salto diretto in Primavera. Un percorso che richiamerebbe quello compiuto da Carrascosa e Luongo nelle scorse stagioni. A sostegno della sua candidatura ci sono anche le ottime prestazioni offerte nei playoff, impreziosite da due reti realizzate in altrettante partite, un bottino non indifferente per un difensore.