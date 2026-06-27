Toro.it

Ecco quando inizierà il campionato di Primavera 1, l’esordio del Torino e le successive giornate di campionato

Dopo aver ufficializzato le date della Serie A 2026/2027, la Lega ha reso noto anche il calendario definitivo del campionato Primavera 1. La stagione seguirà un programma analogo a quello della massima serie, con le pause dedicate agli impegni delle nazionali e la tradizionale sosta natalizia. Sono inoltre previsti tre turni infrasettimanali, in calendario il 16 dicembre, il 6 gennaio e il 3 marzo. Il Torino farà il suo esordio il 22 agosto contro il Milan, mentre chiuderà la regular season il 22 maggio 2027 con la sfida casalinga contro il Monza.

Il calendario del Torino nella Primavera 1 2026/2027

1^ giornata – 22 agosto 2026
Milan-Torino

2^ giornata – 29 agosto 2026
Torino-Lecce

3^ giornata – 5 settembre 2026
Torino-Como

4^ giornata – 12 settembre 2026
Atalanta-Torino

5^ giornata – 19 settembre 2026
Torino-Verona

6^ giornata – 10 ottobre 2026
Cesena-Torino

7^ giornata – 17 ottobre 2026
Torino-Roma

8^ giornata – 24 ottobre 2026
Sassuolo-Torino

9^ giornata – 31 ottobre 2026
Torino-Juventus

10 giornata – 7 novembre 2026
Parma-Torino

11^ giornata – 21 novembre 2026
Torino-Bologna

12^ giornata – 28 novembre 2026
Cagliari-Torino

13^ giornata – 5 dicembre 2026
Torino-Inter

14^ giornata – 12 dicembre 2026
Empoli-Torino

15^ giornata – 16 dicembre 2026
Torino-Lazio

16^ giornata – 19 dicembre 2026
Albinoleffe-Torino

17^ giornata – 3 gennaio 2027
Fiorentina-Torino

18^ giornata – 6 gennaio 2027
Torino-Genoa

19^ giornata – 9 gennaio 2027
Monza-Torino

20^ giornata – 16 gennaio 2027
Torino-Milan

21^ giornata – 23 gennaio 2027
Torino-Parma

22^ giornata – 30 gennaio 2027
Bologna-Torino

23^ giornata – 6 febbraio 2027
Torino-Cagliari

24^ giornata – 13 febbraio 2027
Inter-Torino

25^ giornata – 20 febbraio 2027
Torino-Albinoleffe

26^ giornata – 27 febbraio 2027
Lecce-Torino

27^ giornata – 3 marzo 2027
Torino-Fiorentina

28^ giornata – 6 marzo 2027
Verona-Torino

29^ giornata – 13 marzo 2027
Lazio-Torino

30^ giornata – 20 marzo 2027
Torino-Sassuolo

31^ giornata – 3 aprile 2027
Roma-Torino

32^ giornata – 10 aprile 2027
Torino-Empoli

33^ giornata – 17 aprile 2027
Genoa-Torino

34^ giornata – 24 aprile 2027
Torino-Atalanta

35^ giornata – 1 maggio 2027
Como-Torino

36^ giornata – 8 maggio 2027
Torino-Cesena

37^ giornata – 15 maggio 2027
Juventus-Torino

38^ giornata – 22 maggio 2027
Torino-Monza

Fabio Desole of Torino FC U19 celebrates with teammates after scoring a goal during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 27-06-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi

Under 18, il bilancio finale: i granata che bussano alla porta della Primavera