Ecco quando inizierà il campionato di Primavera 1, l’esordio del Torino e le successive giornate di campionato
Dopo aver ufficializzato le date della Serie A 2026/2027, la Lega ha reso noto anche il calendario definitivo del campionato Primavera 1. La stagione seguirà un programma analogo a quello della massima serie, con le pause dedicate agli impegni delle nazionali e la tradizionale sosta natalizia. Sono inoltre previsti tre turni infrasettimanali, in calendario il 16 dicembre, il 6 gennaio e il 3 marzo. Il Torino farà il suo esordio il 22 agosto contro il Milan, mentre chiuderà la regular season il 22 maggio 2027 con la sfida casalinga contro il Monza.
Il calendario del Torino nella Primavera 1 2026/2027
1^ giornata – 22 agosto 2026
Milan-Torino
2^ giornata – 29 agosto 2026
Torino-Lecce
3^ giornata – 5 settembre 2026
Torino-Como
4^ giornata – 12 settembre 2026
Atalanta-Torino
5^ giornata – 19 settembre 2026
Torino-Verona
6^ giornata – 10 ottobre 2026
Cesena-Torino
7^ giornata – 17 ottobre 2026
Torino-Roma
8^ giornata – 24 ottobre 2026
Sassuolo-Torino
9^ giornata – 31 ottobre 2026
Torino-Juventus
10 giornata – 7 novembre 2026
Parma-Torino
11^ giornata – 21 novembre 2026
Torino-Bologna
12^ giornata – 28 novembre 2026
Cagliari-Torino
13^ giornata – 5 dicembre 2026
Torino-Inter
14^ giornata – 12 dicembre 2026
Empoli-Torino
15^ giornata – 16 dicembre 2026
Torino-Lazio
16^ giornata – 19 dicembre 2026
Albinoleffe-Torino
17^ giornata – 3 gennaio 2027
Fiorentina-Torino
18^ giornata – 6 gennaio 2027
Torino-Genoa
19^ giornata – 9 gennaio 2027
Monza-Torino
20^ giornata – 16 gennaio 2027
Torino-Milan
21^ giornata – 23 gennaio 2027
Torino-Parma
22^ giornata – 30 gennaio 2027
Bologna-Torino
23^ giornata – 6 febbraio 2027
Torino-Cagliari
24^ giornata – 13 febbraio 2027
Inter-Torino
25^ giornata – 20 febbraio 2027
Torino-Albinoleffe
26^ giornata – 27 febbraio 2027
Lecce-Torino
27^ giornata – 3 marzo 2027
Torino-Fiorentina
28^ giornata – 6 marzo 2027
Verona-Torino
29^ giornata – 13 marzo 2027
Lazio-Torino
30^ giornata – 20 marzo 2027
Torino-Sassuolo
31^ giornata – 3 aprile 2027
Roma-Torino
32^ giornata – 10 aprile 2027
Torino-Empoli
33^ giornata – 17 aprile 2027
Genoa-Torino
34^ giornata – 24 aprile 2027
Torino-Atalanta
35^ giornata – 1 maggio 2027
Como-Torino
36^ giornata – 8 maggio 2027
Torino-Cesena
37^ giornata – 15 maggio 2027
Juventus-Torino
38^ giornata – 22 maggio 2027
Torino-Monza