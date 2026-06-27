Ecco quando inizierà il campionato di Primavera 1, l’esordio del Torino e le successive giornate di campionato

Dopo aver ufficializzato le date della Serie A 2026/2027, la Lega ha reso noto anche il calendario definitivo del campionato Primavera 1. La stagione seguirà un programma analogo a quello della massima serie, con le pause dedicate agli impegni delle nazionali e la tradizionale sosta natalizia. Sono inoltre previsti tre turni infrasettimanali, in calendario il 16 dicembre, il 6 gennaio e il 3 marzo. Il Torino farà il suo esordio il 22 agosto contro il Milan, mentre chiuderà la regular season il 22 maggio 2027 con la sfida casalinga contro il Monza.

Il calendario del Torino nella Primavera 1 2026/2027

1^ giornata – 22 agosto 2026

Milan-Torino

2^ giornata – 29 agosto 2026

Torino-Lecce

3^ giornata – 5 settembre 2026

Torino-Como

4^ giornata – 12 settembre 2026

Atalanta-Torino

5^ giornata – 19 settembre 2026

Torino-Verona

6^ giornata – 10 ottobre 2026

Cesena-Torino

7^ giornata – 17 ottobre 2026

Torino-Roma

8^ giornata – 24 ottobre 2026

Sassuolo-Torino

9^ giornata – 31 ottobre 2026

Torino-Juventus

10 giornata – 7 novembre 2026

Parma-Torino

11^ giornata – 21 novembre 2026

Torino-Bologna

12^ giornata – 28 novembre 2026

Cagliari-Torino

13^ giornata – 5 dicembre 2026

Torino-Inter

14^ giornata – 12 dicembre 2026

Empoli-Torino

15^ giornata – 16 dicembre 2026

Torino-Lazio

16^ giornata – 19 dicembre 2026

Albinoleffe-Torino

17^ giornata – 3 gennaio 2027

Fiorentina-Torino

18^ giornata – 6 gennaio 2027

Torino-Genoa

19^ giornata – 9 gennaio 2027

Monza-Torino

20^ giornata – 16 gennaio 2027

Torino-Milan

21^ giornata – 23 gennaio 2027

Torino-Parma

22^ giornata – 30 gennaio 2027

Bologna-Torino

23^ giornata – 6 febbraio 2027

Torino-Cagliari

24^ giornata – 13 febbraio 2027

Inter-Torino

25^ giornata – 20 febbraio 2027

Torino-Albinoleffe

26^ giornata – 27 febbraio 2027

Lecce-Torino

27^ giornata – 3 marzo 2027

Torino-Fiorentina

28^ giornata – 6 marzo 2027

Verona-Torino

29^ giornata – 13 marzo 2027

Lazio-Torino

30^ giornata – 20 marzo 2027

Torino-Sassuolo

31^ giornata – 3 aprile 2027

Roma-Torino

32^ giornata – 10 aprile 2027

Torino-Empoli

33^ giornata – 17 aprile 2027

Genoa-Torino

34^ giornata – 24 aprile 2027

Torino-Atalanta

35^ giornata – 1 maggio 2027

Como-Torino

36^ giornata – 8 maggio 2027

Torino-Cesena

37^ giornata – 15 maggio 2027

Juventus-Torino

38^ giornata – 22 maggio 2027

Torino-Monza

