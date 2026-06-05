L’allenatore del Torino Primavera Baldini viaggia verso la conferma anche per la prossima stagione al timone dei giovani granata

Francesco Baldini, allenatore della Primavera granata, va verso la conferma anche per la stagione 2026/2027. Negli ultimi giorni c’è stato un incontro tra la dirigenza granata e l’allenatore che in questa stagione ha sostituito l’esonerato Fioratti portando alla salvezza i giovani granata al termine di un’annata complicata. In questo modo, ha guadagnato la fiducia della dirigenza che, in accordo con il tecnico, è orientata ha proseguire insieme anche nella prossima stagione.

Una stagione complicata

Al termine di una stagione con non poche difficoltà per il Torino Primavera, salta ancora più all’occhio il grande lavoro fatto da Baldini. Infatti la Primavera granata, allenata da inizio stagione da Fioratti, ha occupato per lungo tempo i bassifondi della classifica arrivando a occupare l’ultimo posto in classifica nel settembre 2025. L’approdo di Francesco Baldini ha dato pian piano i propri frutti e il Torino è riuscito a risalire in classifica anche grazie a un periodo, quello di dicembre-gennaio, in cui i ragazzi di Baldini sono rimasti imbattuti per 10 gare consecutive. Infine, il finale di stagione si conclude ancora meglio con vittorie importanti contro Juventus e Inter e i granata chiudono il campionato al 13° posto.

La presenza ai play off dell’Under 18 è un segnale

A testimonianza della permanenza di Francesco Baldini sulla panchina della Primavera la presenza del tecnico, ieri a Orbassano, alla semifinale play off scudetto Under 18 tra Torino e Cesena. Ciò rappresenta un ulteriore segnale positivo, in quanto il tecnico è sembrato già a lavoro in vista della nuova stagione: l’Under 18 rappresenta un bacino importante tanto per la prima squadra quanto per la Primavera, da cui poter pescare alcuni profili interessanti, considerando che alcuni giocatori ieri in campo, come Luongo e Falasca, fanno già parte del gruppo Primavera.