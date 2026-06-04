I ragazzi di Vegliato battono per ben 3-0 il Cesena e si qualificano per le fasi finali: ad attenderli l’Inter

Altro successo per l’Under 18 granata del tecnico Vegliato, che batte 3-0 il Cesena di Gianluca Zanetti con una partita giocata pressoché alla perfezione. I granata ora puntano a bissare il successo della passata stagione e ad attenderli alle fasi finali ci sarà l’Inter.

La sintesi della partita

Il Toro vince 3-0, ma parte forte il Cesena, aggressivo nei primi 10′ di gara. Al 20′ si sblocca il match per mano di Macnack, che controlla una bella verticalizzazione e da posizione defilata trova il gol sul palo del portiere Dorigo. Cesena che prova a reagire con Casadei tra i più prolifici, ma non basta a fermare il Toro che raddoppia sul finale di primo tempo (42′) con Luongo, che in ripartenza, dal limite dell’area, trova un gran tiro a giro che val il raddoppio granata. Toro che la chiude nel secondo tempo, dove è bene evidenziare un intervento provvidenziale al 57′ di Cereser su Conti, con il gol al 65′ di Gaffurini, che in area salta un paio di avversari e infila in porta il tris granata. Infine, gol della bandiera di Moretti annullato per fuorigioco.

I prossimi scontri

La final four si svolgerà completamente in Emilia-Romagna, con le semifinali che si giocheranno a Cesena e a Santarcangelo di Romagna alle ore 17.30 e alle ore 20.30 di giovedì 11 giugno (da definire quale sarà quella tra Toro e Inter). La finale sarà invece disputata a Cesena alle ore 20.00 di sabato 13 giugno e decreterà quale squadra tra le 4 rimaste (Torino, Inter, Roma e la vincente tra Bologna e Atalanta che affronterò i giallorossi).

Il tabellino di Torino-Cesena

Reti: pt 21’ Macnack, pt 43’ Luongo, st 20’ Gaffurini

Ammoniti: pt 24’ Cekrezi, pt 40’ Parisi, pt 41’ Luongo, st 4’ Casadei T., st 37’ Mukerjee, st 40’ Pezzi, st 45’+3 Bonacina, st 45’+3 Moretti

Torino: Cereser, Manzi (st 30’ Moretti), Cekrezi (st 23’ Rivas Correa), Gaffurini, Cantarella, Roda, Ballanti (st 30’ Turola), Ramondetti (st 23’ Mukerjee), Falasca (st 23’ Bonacina), Luongo (st 30’ Martini), Macnack (st 10’ Juhasz). A disposizione: Martena, Boulifi. Allenatore: Vegliato.

Cesena: Dorigo, Cenerelli, Marini (st 1’ Petito), Poletti (st 23’ Pezzi), Casadei T., Parisi (st 30’ Cimatti), Casadei M. (st 30’ Giunchi), Casadei E. (st 23’ Gasperini), Tonti (st 44’ Palladino), Frisoni (st 23’ Ricci), Scapoli (st 30’ Moretti). A disposizione: Giunti. Allenatore: Zanetti.