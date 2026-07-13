Come ormai da tradizione, i torelli saranno a pochissima distanza dalla prima squadra di Abate, pronti a spostarsi al suo servizio

Come ormai noto, nella giornata di ieri la prima squadra del nuovo Torino di Ignazio Abate si è trasferita a Pinzolo, in Trentino, per dare il via al proprio ritiro estivo cominciato quest’oggi. Tuttavia, Pinzolo non sarà l’unica località a tingersi di granata in questi giorni. A pochi chilometri di distanza, infatti, anche il comune di Spiazzo ospiterà le maglie granata, in questo caso quelle della Primavera di Francesco Baldini.

Torelli pronti alla chiamata

Alcuni giocatori della Primavera sono già stati convocati direttamente con la prima squadra, basti pensare a Sandrucci o Kugyela, così come a gabellini, Pellini, Carrascosa e Acquah, ma altri attendono con ansia la possibile chiamata di Abate. La breve distanza che separa Spiazzo e Pinzolo sarà quindi un’occasione per i più giovani di confrontarsi con la prima squadra e per Abate, che potrà guardare da vicino il proprio vivaio. Questa scelta di vicinanza tra le due sedi dei ritiri da seguito a una filosofia di unione tra i due gruppi che era nata 2 anni fa con Paolo Vanoli e che tutt’ora continua con esiti positivi.

I convocati di Baldini

Di seguito ricordiamo i calciatori convocati a Spiazzo da Francesco Baldini.

Portieri: Anino, Cereser, Gilardenghi

Difensori: Gaffurini, Gallo, Gatto, Kugyela, Rivas, Roda, Tonica, Zaghini

Centrocampisti: Ballanti, Ferraris, Luongo, Mukerjee, Nascimento, Liema Olinga, Scibilia

Attaccanti: Bonacina, Falasca, Martini, Materazzi, Sandrucci, Scacchi