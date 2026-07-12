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Sono stati convocati 31 giocatori per il ritiro a Pinzolo del Torino: assente Franco Israel, c’è invece Pietro Pellegri

Il Torino, dopo l’allenamento di questa mattina, ha raggiunto Pinzolo, sede del ritiro estivo. Per le due settimane di ritiro Abate ha convocato 31 calciatori.

Ecco la lista completa:

PORTIERI: Paleari, Cereser, Siviero, Brezzo, Pellicanò.

DIFENSORI: Bianay Balcot, Ismajli, Biraghi, Kugyela, Carrascosa, Dellavalle, Dembélé, Pellini, Coco.

CENTROCAMPISTI: Aboukhlal, Acquah, Anjorin, Cacciamani, Casadei, Dalla Vecchia, Gineitis, Ilic, Ilkhan.

ATTACCANTI: Gabellini, Kulenovic, Njie, Oristanio, Pellegri, Sandrucci, Simeone, Zapata.

Giovanni Simeone of Torino FC reacts during the Serie A football match between Torino FC and Juventus FC.

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ultimo aggiornamento: 12-07-2026

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Kawasaki77
Kawasaki77
9 minuti fa

Pietro alé….Pietro Pellegriiiii….Pietro aleeeee

Il Torino è arrivato in ritiro a Pinzolo