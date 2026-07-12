Sono stati convocati 31 giocatori per il ritiro a Pinzolo del Torino: assente Franco Israel, c’è invece Pietro Pellegri
Il Torino, dopo l’allenamento di questa mattina, ha raggiunto Pinzolo, sede del ritiro estivo. Per le due settimane di ritiro Abate ha convocato 31 calciatori.
Ecco la lista completa:
PORTIERI: Paleari, Cereser, Siviero, Brezzo, Pellicanò.
DIFENSORI: Bianay Balcot, Ismajli, Biraghi, Kugyela, Carrascosa, Dellavalle, Dembélé, Pellini, Coco.
CENTROCAMPISTI: Aboukhlal, Acquah, Anjorin, Cacciamani, Casadei, Dalla Vecchia, Gineitis, Ilic, Ilkhan.
ATTACCANTI: Gabellini, Kulenovic, Njie, Oristanio, Pellegri, Sandrucci, Simeone, Zapata.
Pietro alé….Pietro Pellegriiiii….Pietro aleeeee