Oggi, domenica 12 luglio, l’allenamento a porte aperte del Torino di Ignazio Abate prima della partenza per Pinzolo
La stagione 2026/2027 del Torino è partita. Nella giornata di oggi, domenica 12 luglio 2026, il primo allenamento a porte aperte del Torino di Ignazio Abate. Domani la partenza per il ritiro di Pinzolo. Allo Stadio Filadelfia presenti circa 1000 persone, ma assente il tifo organizzato. Nel posto solitamente occupato dai tifosi in curva, campeggia uno stricione contro Cairo: “Con questa ambizione sarà sempre contestazione… vendi bu***ne”. Tende dunque a non fermarsi la contestazione nell’ambiente granata.
Con questa ambizione sarà sempre contestazione: vendi, buffone, oglione, banfone, zo zzone, sco reggione.
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Finché la gente corre al Filadelfia e allo stadio è inutile
E’ vero, non bisogna andare nè al Fila nè allo stadio, altrimenti la contestazione cala di importanza. Speriamo che chi ci va lo capisca oppure se ci va contesti TDC con ferocia.
Uuu che ferocia!!! Terribili
😂