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Oggi, domenica 12 luglio, l’allenamento a porte aperte del Torino di Ignazio Abate prima della partenza per Pinzolo

La stagione 2026/2027 del Torino è partita. Nella giornata di oggi, domenica 12 luglio 2026, il primo allenamento a porte aperte del Torino di Ignazio Abate. Domani la partenza per il ritiro di Pinzolo. Allo Stadio Filadelfia presenti circa 1000 persone, ma assente il tifo organizzato. Nel posto solitamente occupato dai tifosi in curva, campeggia uno stricione contro Cairo: “Con questa ambizione sarà sempre contestazione… vendi bu***ne”. Tende dunque a non fermarsi la contestazione nell’ambiente granata.

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ultimo aggiornamento: 12-07-2026

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5 Commenti
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davidone5
davidone5
24 minuti fa

Con questa ambizione sarà sempre contestazione: vendi, buffone, oglione, banfone, zo zzone, sco reggione.

cari53
cari53
1 ora fa

Tutta pubblicità x la sua immagine …
Finché la gente corre al Filadelfia e allo stadio è inutile

davidone5
davidone5
24 minuti fa
Reply to  cari53

E’ vero, non bisogna andare nè al Fila nè allo stadio, altrimenti la contestazione cala di importanza. Speriamo che chi ci va lo capisca oppure se ci va contesti TDC con ferocia.

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Uuu che ferocia!!! Terribili

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