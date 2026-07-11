Il neoallenatore dell’Hellas Verona ha appena concluso la propria conferenza stampa di presentazione, citato anche il passato in granata

Nella giornata di oggi l’Hellas Verona ha presentato il proprio nuovo allenatore per la stagione 2026/27, ovvero Marco Baroni, che torna tra i veneti per provare a riportare i gialloblù in Serie A dopo la recente retrocessione in Serie B. Durante la conferenza Baroni ha anche parlato del suo passato al Torino.

Le parole di Baroni

Di seguito le dichiarazioni di Baroni sul suo recente passato al Torino e non solo.

Alla domanda se Verona, nonostante il percorso con Lazio e Torino, fosse rimasta la piazza più bella di quelle vissute dal tecnico, Baroni ha risposto così: “Sono tornato qui e la mia scelta è ben chiara. Alla Lazio ho vissuto un’esperienza straordinaria con un gruppo di ragazzi eccezionali. Abbiamo fatto un percorso importante anche in Europa e la squadra, sia per prestazioni sia per punti conquistati, ha fatto meglio rispetto agli anni precedenti. A Torino, invece, non mi piace cercare alibi. Ci sono stati diversi fattori che non mi hanno aiutato, ma mi assumo tutte le responsabilità del percorso fatto. Oggi, però, non sono qui per dimostrare qualcosa a qualcuno. Sono qui con voglia, ferocia e dedizione per iniziare un nuovo percorso insieme al Verona”.