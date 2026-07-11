Durante la conferenza stampa di presentazione, Abate e Petrachi hanno parlato anche dei giovani della Primavera

“Sono curioso di vedere i ragazzi della Primavera, li voglio testare”, queste le parole di Ignazio Abate, nuovo tecnico granata, in occasione della conferenza di presentazione tenutasi ieri. Ai margini della quale l’allenatore, insieme al ds petrachi, ha parlato dei giovani granata che ha già avuto modo di conoscere affrontandoli nel campionato di Primavera: “li conosco perché li ho affrontati da avversari, li voglio vedere in ritiro, li voglio testare, dipenderà da quanto riusciranno a starci dentro, noi siamo aperti a tutto e non metto nessuna croce su nessuno, sono curioso di vedere i ragazzi della Primavera, Carrascosa e Pellini per esempio, di cui si parla molto bene, non faccio distinzioni di carriera e poi in campo scende chi merita”. Dunque, Abate, avendoli già visti da vicino, vuole ora testarli in un palcoscenico più importante, la serie A.

Sul tema è intervenuto anche Petrachi che ha rimarcato l’importanza del coraggio: “Noi abbiamo 4-5 elementi di valore. Ho detto loro che non sono qui per giocarsi la vita, nella vita ci vuole coraggio, bisogna far vedere le proprie qualità, io se vedo fame ed entusiasmo non mi interessa del curriculum, mi interessa chi ha fame e chi ha coraggio. Li vedremo da vicino questi ragazzi, un conto è vederli in B un altro è vederli”.

Ecco i giocatori che Abate valuterà

Venendo al sodo, i giocatori che verranno valutati da Abate saranno Acquah, Carrascosa, Pellini e Gabellini, ai quali si aggiungo i ragazzi al rientro dai prestiti come Dellavalle, Dallavecchia e Cacciamani, tutti presenti al raduno di ieri. Tuttavia, a essere sotto la lente d’ingrandimento sono i primi 4: tutti hanno disputato le stagioni precedenti nelle giovanili e, dopo aver raggiunto ottimi risultati tra cui anche il premio della Primavera Best Awards, mirano ora ad avere le proprie chance tra i professionisti.

Ignazio Abate



