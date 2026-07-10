Inizia il raduno del Torino: oggi il primo giorno di Abate con la squadra al lavoro al Filadelfia, prima del ritiro a Pinzolo

Oggi inizia ufficialmente l’avventura di Ignazio Abate sulla panchina del Torino. La squadra lavorerà a Torino venerdì, sabato e domenica, quando ci saranno le , poi da lunedì il gruppo si trasferirà Pinzolo per il ritiro, che terminerà il 25 luglio. Abate è arrivato a Torino mercoledì ed ha già fatto un sopralluogo al Filadelfia con lo staff, incontrando già alcuni calciatori, tra cui il capitano Duvan Zapata.