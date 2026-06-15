I granata daranno il via alla loro stagione la seconda settimana di luglio, per poi trasferirsi in ritiro a Pinzolo

Il Torino ha da pochissimo comunicato le date d’inizio della stagione 2026/27 sul proprio sito ufficiale. Il club granata annuncia che la nuova annata avrà inizio con un pre-ritiro al Filadelfia, che inizierà il 10 luglio e terminerà il 12 luglio con un allenamento a porte aperte. Quest’ultima sarà la prima occasione d’incontro tra il nuovo allenatore Ignazio Abate e il popolo granata, che avrà modo di vedere il tecnico all’opera sul campo del Fila.

In seguito la squadra si trasferirà a Pinzolo, in Trentino Alto Adige, per il consueto ritiro estivo.