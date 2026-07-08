Il presidente del Torino è tornato a parlare della possibilità di cedere la società nel corso della presentazione dei palinsesti di La7

Urbano Cairo ha fatto chiarezza sul futuro del Torino durante la presentazione dei palinsesti di La7, escludendo al momento l’esistenza di offerte concrete per l’acquisizione del club granata: “Non ho ricevuto offerte per il Torino. Ci sono soggetti che guardano, ma non hanno fatto offerte. È un nulla di fatto. L’offerta vincolante è quella che vale, il resto è solo interesse a guardare i numeri della società”.

Cairo ha poi proseguito dicendo quale sarebbe il suo profilo ideale a cui cedere la squadra: “Da parte mia c’è volontà di vendere. Sono sempre disponibile a cedere il Toro, spero che ci sia qualcuno che si candidi. Mi piacerebbe vedere un imprenditore torinese, ricco, tifoso del Toro e generoso. Poi lo cederei anche ad altri, va bene anche un non torinese o un americano. Ma fino a oggi non ho avuto offerte”. Infine ha commentato nuovamente l’arrivo di Abate sulla anchina granata: “Abate? Lo apprezzo, l’ho avuto anche come calciatore. Mi è piaciuto nella sua nuova veste da allenatore, ora lavoriamo e facciamo la squadra compatibilmente con le disponibilità sul mercato. Ha una idea di calcio, ha grande energia ed entusiasmo e vogliamo sostenerlo