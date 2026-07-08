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Il capitano granata e la società hanno raggiunto un accordo per prolungare il proprio percorso insieme per i prossimi due anni

Novità in casa Torino. Tramite una nota ufficiale pubblicata sul sito del club, il Toro ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Duvan Zapata fino al 30 giugno 2028. Di seguito, il comunicato ufficiale: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2028″.

Il post del Torino:

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ultimo aggiornamento: 08-07-2026

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Kawasaki77
Kawasaki77
1 minuto fa

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