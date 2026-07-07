Il difensore irlandese di proprietà del Torino attualmente in prestito al Bohemians si prepara per la prima gara di Conference League

Prosegue il momento positivo di Senan Mullen, difensore di proprietà del Torino attualmente in prestito al Bohemians. Nell’ultima sfida di campionato contro il Drogheda, il classe 2005 ha offerto un’altra prestazione di alto livello, contribuendo al successo per 2-0 della sua squadra. Pur senza incidere direttamente in fase realizzativa, Mullen si è distinto per solidità e continuità, risultando tra i migliori in campo.

Forte delle convincenti prestazioni delle ultime settimane, il giovane difensore è ora atteso dal prossimo impegno europeo: il 9 luglio il Bohemians affronterà il St Josephs nell’andata del primo turno di qualificazione alla Conference League.

Prima competizione europea

La sfida contro il St Joseph’s rappresenterà un momento importante nella carriera di Mullen, che si appresta a disputare la sua prima gara in una competizione europea. Pur non essendo tra i profili di maggior valore della rosa del Torino, il difensore irlandese avrà comunque l’opportunità di misurarsi con il palcoscenico della Conference League, un traguardo significativo nel suo percorso di crescita.

Il Bohemians continua a puntare con decisione sul classe 2005, che nelle ultime settimane è riuscito a ritrovare rapidamente la migliore condizione dopo il recente infortunio. Le prestazioni offerte nelle ultime uscite confermano il buon momento di forma del difensore, pronto ora a mettersi alla prova anche in ambito europeo.

Dopo settimane difficili si riprende il posto da protagonista

L’ultimo periodo non è stato semplice per Mullen, che ha dovuto fare i conti anche con un infortunio che lo ha costretto a saltare sette partite consecutive. Dopo il suo arrivo al Bohemians nella seconda metà di stagione, il difensore si è però imposto rapidamente come titolare.

Durante la sua assenza, la squadra ha risentito della mancanza del classe 2005, incassando due sconfitte consecutive e senza riuscire a mantenere la porta inviolata. Dal suo completo recupero, invece, il Bohemians ha ritrovato continuità, vincendo le ultime tre gare disputate e chiudendo gli incontri senza subire alcuna rete. Un rendimento che ha permesso alla squadra di consolidare il secondo posto in classifica alle spalle degli Shamrock Rovers.