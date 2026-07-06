La società granata sul proprio sito ufficiale ha salutato così per l’ultima volta l’ex giocatore della stagione 1966-1967

Il Torino ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Fanello, ex giocatore granata che vestì la maglia del club nella stagione 1966/67. Attraverso una nota ufficiale, la società si è stretta attorno ai familiari e agli amici dell’ex calciatore, ricordandone con affetto il legame con i colori granata.

Di seguito il messaggio pubblicato dal club: “Tutto il Torino Football Club è vicino con affetto alla famiglia Fanello nel ricordo di Giovanni Fanello, ex calciatore granata nella stagione 1966-’67. Ai parenti e a tutti gli amici il cordoglio e l’abbraccio del mondo granata”.