Questa sera in campo la sfida ai Mondiali valida per gli ottavi di finale tra Brasile e Norvegia: Pedersen spera nella titolarità

C’è solo più un giocatore del Torino impegnato ai Mondiali: Marcus Pedersen della Norvegia. La squadra scandinava è arrivata agli ottavi di finale e sulle orme del bomber Herling Braut Haaland, sta stupendo tutti, candidandosi come outsider del torneo. Questa sera alle ore 22, a New York appuntamento con la storia in un ottavo di finale molto equilibrato: Brasile-Norvegia. Pedersen giocherà contro i campioni allenati da Carlo Ancelotti. L’esterno granata spera nella titolarità, anche se c’è concorrenza.