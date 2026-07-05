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Questa sera in campo la sfida ai Mondiali valida per gli ottavi di finale tra Brasile e Norvegia: Pedersen spera nella titolarità

C’è solo più un giocatore del Torino impegnato ai Mondiali: Marcus Pedersen della Norvegia. La squadra scandinava è arrivata agli ottavi di finale e sulle orme del bomber Herling Braut Haaland, sta stupendo tutti, candidandosi come outsider del torneo. Questa sera alle ore 22, a New York appuntamento con la storia in un ottavo di finale molto equilibrato: Brasile-Norvegia. Pedersen giocherà contro i campioni allenati da Carlo Ancelotti. L’esterno granata spera nella titolarità, anche se c’è concorrenza.

Marcus Pedersen of Norway celebrates after scoring the opening goal during the FIFA World Cup 2026 Group I football match between Norway and Senegal. Norway won 3-2 over Senegal.
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ultimo aggiornamento: 05-07-2026

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