Il difensore classe 2007 della Primavera è stato riscattato dal Torino. Ora, Pellini vuole convincere in ritiro

Mattia Pellini, riscattato recentemente dal Torino, è approdato in granata due anni fa in prestito dall’Entella Under 17. Dopo prestazioni di livello del difensore classe 2007, la società ha voluto riscattare il ragazzo che, ora, sogna in grande. A seguito di una stagione in Primavera in cui, nonostante le varie difficoltà e criticità attraversate dalla squadra, Pellini si è saputo distinguere con ottime performance caratterizzate da interventi e letture difensive sempre lucide e puntuali, oltre che anche 2 reti siglate in campionato. Dunque, adesso, l’obiettivo è quello di cercare di convincere il nuovo allenatore granata durante il ritiro estivo.

Occasione per convincere Abate: sarà uno dei giovani aggregati in ritiro

Come di consueto, anche durante questo ritiro, che si svolgerà a Pinzolo, diversi prodotti del vivaio si aggregheranno alla prima squadra con l’obiettivo di guadagnarsi un posto tra i grandi in vista della stagione 2026/2027. Tra questi spicca sicuramente Mattia Pellini che, fresco di riscatto, vuole convincere Abate.

Dopo una stagione contrassegnata da molti (troppi) errori difensivi, volgere lo sguardo a un talento giovane e promettente come Mattia Pellini sarebbe un’idea coraggiosa e giusta. Dunque, in occasione del ritiro che si svolgerà dal 13 luglio al 25 luglio, il giovane difensore ha l’occasione di mettere in mostra il talento che ha fatto vedere nel corso di queste due stagioni in Primavera e guadagnare la considerazione del nuovo tecnico.

Le convocazioni in A e in nazionale

A testimoniare l’ottimo rendimento del ragazzo sono le convocazioni ottenute in prima squadra e in nazionale Under 19. Infatti, durante questa stagione, Pellini ha figurato in un paio di occasioni tra i convocati della prima squadra, in particolare contro Udinese e Cagliari dove, però, non ha avuto spazio. A ciò si aggiungono le chiamate dei tecnici dell’Italia Under 18 e 19 dove, soprattutto in Under 19, ha messo in mostra tutto il suo talento e anche le sue capacità offensive siglando anche una rete contro l’Albania.