Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha ufficializzato il rinnovo del rapporto lavorativo con Suzuki

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, in occasione dell’ufficialità del main Sponsor Suzuki che accompagnerà il Torino anche nella stagione 2026/2027, ha ribadito la propria soddisfazione: “Siamo particolarmente lieti di poter contare, anche nella stagione 2026-27, sul sostegno di un brand storico e importante qual è Suzuki. Quattordici anni consecutivi insieme certificano la qualità di un rapporto che nel tempo si è progressivamente rafforzato e consolidato, evolvendo da una collaborazione commerciale a un legame fondato sulla stima, sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di progetti comuni. Questa sintonia rappresenta un tratto distintivo del nostro sodalizio e rende ancora più significativo il percorso intrapreso. Suzuki sarà ancora al nostro fianco, sempre in prima fila, per affrontare tutte le sfide che ci attendono e su ogni terreno di gioco. Avanti insieme, l’unione fa la forza: buon lavoro. Sempre Forza Toro!“.