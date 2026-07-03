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Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha ufficializzato il rinnovo del rapporto lavorativo con Suzuki

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, in occasione dell’ufficialità del main Sponsor Suzuki che accompagnerà il Torino anche nella stagione 2026/2027, ha ribadito la propria soddisfazione: “Siamo particolarmente lieti di poter contare, anche nella stagione 2026-27, sul sostegno di un brand storico e importante qual è Suzuki. Quattordici anni consecutivi insieme certificano la qualità di un rapporto che nel tempo si è progressivamente rafforzato e consolidato, evolvendo da una collaborazione commerciale a un legame fondato sulla stima, sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di progetti comuni. Questa sintonia rappresenta un tratto distintivo del nostro sodalizio e rende ancora più significativo il percorso intrapreso. Suzuki sarà ancora al nostro fianco, sempre in prima fila, per affrontare tutte le sfide che ci attendono e su ogni terreno di gioco. Avanti insieme, l’unione fa la forza: buon lavoro. Sempre Forza Toro!“.

Urbano Cairo
Urbano Cairo
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ultimo aggiornamento: 03-07-2026

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GK 72
GK 72
26 minuti fa

Ringrazia, vergognati, vendi e sparisci da Torino.

Scimmionelli
Scimmionelli
16 minuti fa
Reply to  GK 72

Come alla FIGC quando sparito un Gravina e’ arrivato un Malago’?

Last edited 16 minuti fa by Scimmionelli
Scimmionelli
Scimmionelli
29 minuti fa

Forza Suzuki! Jeep mexda.

Scimmionelli
Scimmionelli
27 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Che si vinca o che si perda…

Kawasaki77
Kawasaki77
12 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

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