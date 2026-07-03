Ultime indiscrezioni di mercato hanno rivelato che il Torino sarebbe interessato all’attaccante danese di proprietà della Cremonese

Secondo quanto riportato dal sito sportivo danese, Tipsbladet, il Torino sarebbe sulle tracce di David Stückler, attaccante danese di proprietà della Cremonese. Il calciatore classe 2004 ha disputato la passata stagione in prestito al Vicenza in serie C dove ha registrato 15 gol stagionali, un bottino non indifferente che ha acceso i riflettori sul suo profilo. Oltre al Torino si è registrato un’interesse anche da parte del Gent, il club belga si è dimostrato infatti molto interessato al giocatore e, nelle prossime ore, si avranno ulteriori notizie.