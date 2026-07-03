La Primavera sarà di nuovo in ritiro a pochi kilometri di distanza da quello della prima squadra. I ragazzi di Baldini saranno a Spiazzo

Pochi kilometri di distanza separeranno, di nuovo, Primavera e prima squadra durante i rispettivi ritiri estivi. Come successo negli ultimi due anni, Il Torino e la Primavera svolgeranno i rispettivi ritiri nella stessa regione, il Trentino, e relativamente vicini: la prima squadra sarà a Pinzolo mentre i giovani granata saranno a Spiazzo. Una scelta inaugurata da Vanoli e diventata ormai consuetudine, infatti , anche l’anno scorso, durante il ritiro a Prato allo Stelvio, la Primavera era non lontana dal luogo in modo da poter unire al gruppo anche alcuni giovani ragazzi.