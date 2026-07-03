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La Primavera sarà di nuovo in ritiro a pochi kilometri di distanza da quello della prima squadra. I ragazzi di Baldini saranno a Spiazzo

Pochi kilometri di distanza separeranno, di nuovo, Primavera e prima squadra durante i rispettivi ritiri estivi. Come successo negli ultimi due anni, Il Torino e la Primavera svolgeranno i rispettivi ritiri nella stessa regione, il Trentino, e relativamente vicini: la prima squadra sarà a Pinzolo mentre i giovani granata saranno a Spiazzo. Una scelta inaugurata da Vanoli e diventata ormai consuetudine, infatti , anche l’anno scorso, durante il ritiro a Prato allo Stelvio, la Primavera era non lontana dal luogo in modo da poter unire al gruppo anche alcuni giovani ragazzi.

Tommaso Gabellini of Torino FC U19 gestures during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.
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ultimo aggiornamento: 03-07-2026

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