Con la sconfitta della Croazia per mano del Portogallo, resta solo più Marcus Pedersen a rappresentare il Torino ai Mondiali

Nella notte, l’eliminazione della Croazia ha segnato la fine del Mondiale di Nikola Vlasic. Il capitano granata, complice di una prestazione negativa, saluta in anticipo il Mondiale, in seguito alla sconfitta per 2-1 contro il Portogallo. Dopo Che Adams, eliminato con la Scozia ai gironi e l’uscita della Croazia di Vlasic, l’unico granata a proseguire il cammino Mondiale sarà Marcus Pedersen.

Il Mondiale di Pedersen

Marcus Pedersen, dopo un’inizio ai Mondiali difficile, in cui non aveva giocato nella partita d’apertura contro l’Iraq ha saputo ritagliarsi il suo spazio nel corso della manifestazione. L’esterno granata è riuscito a convincere il tecnico della Norvegia di meritare più spazio, sfruttando al meglio i minuti concessi. Nell partita con il Senegal è subentrato e ha trovato il gol dall’1-0, nella vittoria per 3-2 finale. Da quella partita, in cui Pedersen ha mostrato le sue qualità offensive e la sua velocità lungo la corsia di destra, il numero 16 granata si è ritagliato uno spazio nell’undici titolare. Nelle sfide successive, contro Francia e Costa d’Avorio, Marcus è stato schierato sempre dal primo minuto, ripagando la fiducia con buone prestazioni.

La prossima partita

La Norvegia, dopo aver eliminato la Costa d’Avorio, vincendo per 2-1 proseguirà il suo cammino ai Mondiali. Sulla sua strada ci sarà il Brasile, che affronterà domenica 5 luglio alle ore 22. Dopo Che Adams che con la Scozia aveva già affrontato il Brasile nella fase ai gironi, venendo sconfitta per 3-0, ora toccherà a Pedersen e compagni sfidare la squadra di Carlo Ancelotti. Da quella sfida la squadra vincente accederà ai quarti, mentre l’altra saluterà il Mondiale.