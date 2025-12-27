Carriera e caratteristiche di Mattia Pellini, giovane difensore del Toro convocato in prima squadra

Mattia Pellini, giovane della Primavera granata, è un difensore nato il 23 febbraio 2007 a Rapallo. Baroni lo ha convocato per la prima volta in Serie A in vista della sfida contro il Cagliari del 27 dicembre 2025. Perno delle giovanili della Nazionale e della Primavera granata, Pellini ha infatti ricevuto per la prima volta la chiamata tra i “grandi”.

Pellini, la carriera del difensore

Il giovane centrale ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili del suo paese natale, il Rapallo. In seguito si unisce al settore giovanile della Virtus Entella, in cui milita fino all’under 17 prima di trasferirsi al Torino nell’estate 2024.

Nella sua prima stagione granata, la 2024/25, si impone come uno dei perni dell’under 18 di Michele Vegliato con cui conquista il primo storico scudetto di categoria battendo in finale la Roma nel giugno 2025. Con l’under 18 disputa anche la Viareggio Cup nel marzo 2025, arrendendosi solo in semifinale contro il Genoa.

Nella stessa stagione inizia anche ad assaporare la Primavera, collezionando 8 presenze. Dalla stagione 2025/26 ne diventa invece il perno assoluto, partendo dal primo minuto in tutte le partite finora disputate, e contribuendo con un gol contro il Bologna.

Le caratteristiche tecniche

I suoi 192 cm di altezza gli consentono di essere un fattore nei duelli e negli scontri aerei. Nella stagione corrente ha infatti già vinto 27 duelli aerei. Il classe 2007 è però un difensore moderno a tutto tondo, bravo tecnicamente e duttile tatticamente.

Da Pellini passa molto della manovra granata, con il difensore che è molto coinvolto in fase di importazione. In stagione ha infatti già completato oltre 500 passaggi, a fronte dei 700 tocchi totali.

Il gol segnato contro il Bologna, uno schema da calcio di punizione su cui il centrale arriva a calciare, dimostra inoltre le sue doti balistiche e nel tiro.