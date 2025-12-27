I granata non vincono 3 partite di fila da 6 anni, l’ultima volta in cui è successo in panchina sedeva Mazzarri

I ragazzi di Baroni hanno rialzato la testa dopo le 3 sconfitte di fila e dall’arrivo di Petrachi sono arrivate due vittorie di fila contro Cremonese e Sassuolo. Il Torino deve cercare di dare continuità ai risultati, anche se questa è spesso mancata nel corso degli anni e questo dato ne è la prova: il Toro non vince 3 partite consecutive in campionato da 6 anni.

L’ultima volta 6 anni fa

Baroni, oltre che adesso, è andato vicino alle 3 vittorie di fila nel mese di ottobre in cui il Toro, dopo le vittorie contro Napoli e Genoa, ha frenato sul campo del Bologna pareggiando 0-0. Per risalire all’ultima occasione in cui i granata hanno inanellato 3 successi di fila, dobbiamo fare un grande passo indietro e arrivare alla stagione 18/19 quando in panchina sedeva Walter Mazzarri. E’ il secondo anno dell’ex Napoli alla guida del Torino e i granata sono in piena lotta per un posto in Europa. Il periodo è quello tra febbraio e marzo e i granata battono prima l’Atalanta (2-0) e poi Chievo (3-0) e Frosinone (1-2). Sembra una vita fa, quando a dirigere la difesa c’era Emiliano Moretti, a sfrecciare sulla fascia sinistra c’era Ansaldi e a gonfiare la rete il gallo Belotti, un Toro bello che svanirà nel nulla negli anni successivi.

Vanoli ci va vicino

Paolo Vanoli è l’ultimo allenatore ad esserci andato vicino nella sua prima e unica stagione in granata. Durante la scorsa stagione i suo Torino sfiora le 3 vittorie di fila in due occasioni: prima nel periodo tra agosto e settembre in cui un Toro sorprendente vince con Atalanta e Venezia salvo poi pareggiare 0-0 in casa contro il Lecce. Successivamente nel periodo tra febbraio e marzo, durante il quale dopo i successi contro Milan e Monza, il Toro frena a Parma nei minuti finali pareggiando 2-2. Ora sarà il turno di Baroni, nuovamente a due vittorie di fila.