Tra i granata che parteciperanno al Mondiale ci saranno Adams, Vlasic e Pedersen, con lo scozzese che sarà il primo a scendere in campo

Il Mondiale è ormai alle porte, con la partita d’esordio che avverrà questa sera alle ore 21:00, in cui si sfideranno Messico e Sud Africa. Tra i granata, il primo a scendere in campo sarà Che Adams, apparso in ottima forma nelle amichevoli internazionali. L’esordio dello scozzese è previsto il 14 giugno alle ore 3:00 italiane contro Haiti. L’attaccante giocherà la seconda partita del girone contro il Marocco sabato 20 giugno alle ore 0:00. Stesso orario anche per l’ultima partita del girone C, che si disputerà il 25 giugno, in cui la Scozia sfiderà il Brasile di Carlo Ancelotti.

Gli impegni di Croazia e Norvegia

Il capitano dei granata, dopo l’ottima annata di quest’anno farà il suo esordio al Mondiale contro l’Inghilterra mercoledì 17 giugno alle ore 22:00. Il girone L vedrà nuovamente in campo la Croazia mercoledì 24 giugno, nella partita contro Panama alle ore 1:00. Bisognerà invece attendere il 27 giugno alle ore 23:00 per l’ultima partita del girone, in cui la Croazia sfiderà il Ghana. La Norvegia, invece, impegnata nel girone I, farà il suo esordio contro l’Iraq il 17 giugno alle ore 0:00. Marcus Pedersen e compagni scenderanno di nuovo in campo il 23 giugno alle ore 2:00 contro il Senegal. L’ultima partita del girone invece, vedrà la Norvegia impegnata contro la Francia alle ore 21:00 di venerdì 26 giugno.

Torino, il calendario dei Mondiali

Domenica 14 giugno

3:00 Haiti – Scozia (Adams)

Mercoledì 17 giugno

0:00 Iraq – Norvegia (Pedersen)

22:00 Inghilterra – Croazia (Vlasic)

Sabato 20 giugno

0:00 Scozia – Marocco (Adams)

Martedì 23 giugno

2:00 Norvegia – Senegal (Pedersen)

Mercoledì 24 giugno

1:00 Panama – Croazia (Vlasic)

Giovedì 25 giugno

0:00 Scozia – Brasile (Adams)

Venerdì 26 giugno

21:00 Norvegia – Francia (Pedersen)

Sabato 27 giugno

23:00 Croazia – Ghana (Vlasic)