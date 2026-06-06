La Scozia di Adams si prepara al Mondiale: nell’amichevole contro la Bolivia doppietta del Ché nel successo, 4-0, della sua Nazionale

Ché Adams in formato Mondiale. L’attaccante del Torino è stato tra i protagonisti del successo, 4-0, della Scozia sulla Bolivia. Oltre al giocatore granata, autore di una doppietta al 30′ e al 45′, a segno anche Shankland e McTominay, che hanno aperto le marcature al 5′ e al 23′.

Che Adams of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.







