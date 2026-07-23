Questa mattina seduta d’allenamento per il Torino dopo l’amichevole di ieri pomeriggio vinta 1-0 contro l’Alcione

Seconda settimana di ritiro a Pinzolo con il Torino che, dopo la vittoria nella seconda amichevole del ritiro contro l’Alcione Milano, è già al lavoro. Gli uomini di Abate si apprestano a prepararsi al meglio per l’ultimo test amichevole del ritiro di Pinzolo che si terrà sabato 25 luglio contro il Cittadella.

La diretta dell’allenamento

12.12 Continuano gli esercizi che coinvolgono non solo gli esterni: i giocatori sulla fascia arrivando sul fondo e crossano per l’inserimento dei compagni.

11.50 Si lavoro ora sugli esterni e sui cross. Prima sulla fascia sinistra, poi su quella destra. A seguire esercizi con cross da quinto a quinto.

11:45 Il resto dei giocatori, invece, è sul campo principale. Esercizi col pallone con Abate e il suo staff che seguono da vicino la squadra.

11.30 Sul campo secondario lavorano con il preparatore Anjorin, Zapata e Ilic.

11.15 I primi giocatori sono già in palestra: ci sono anche i portieri e i lungodegenti, come Anjorin.