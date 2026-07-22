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Il direttore sportivo granata è arrivato nella giornata di oggi a Pinzolo per sostenere e vedere da vicino lo stato di forma della squadra

Gli allenamenti e le partite amichevoli del Torino continuano a far accorrere numerosi tifosi alle sedute di allenamento e alle amichevoli della squadra.

Nella giornata di oggi però, i granata hanno ricevuto la visita di Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo del Torino è infatti accorso in Trentino per assistere alla seconda amichevole della stagione, in programma alle 17.30 contro l’Alcione Milano.

Gianluca Petrachi, sporting director of Torino FC, loosk on prior to the Serie A football match between US Sassuolo and Torino FC.
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ultimo aggiornamento: 22-07-2026

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