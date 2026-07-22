Il direttore sportivo granata è arrivato nella giornata di oggi a Pinzolo per sostenere e vedere da vicino lo stato di forma della squadra
Gli allenamenti e le partite amichevoli del Torino continuano a far accorrere numerosi tifosi alle sedute di allenamento e alle amichevoli della squadra.
Nella giornata di oggi però, i granata hanno ricevuto la visita di Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo del Torino è infatti accorso in Trentino per assistere alla seconda amichevole della stagione, in programma alle 17.30 contro l’Alcione Milano.