Il presidente del Torino ha parlato alla presentazione del festival dello sport, intervenendo sul Torino e sulla Nazionale
Il presidente del Torino intervenuto durante la presentazione del Festival dello Sport ha parlato anche del Torino, queste le sue parole: “Nel Torino eravamo squadre straordinarie a livello di giovani negli anni ’80-’90 con Vatta e Bonetto alla guida del vivaio. Dal 2021 con Ludergnani a capo delle giovanili, pensiamo molto ai più giovani: non solo alla Primavera, ma anche e soprattutto all’Under 13 e 14.”
Le parole sulla Nazionale
Il presidente è intervenuto anche in merito alla situazione della Nazionale, che necessita di una riforma, come da lui sottolineato: “Bisogna rifondare il nostro movimento partendo dalle fondamenta e dalle strutture sulle quali dobbiamo intervenire con la collaborazione della politica.” Cairo ha concluso il suo intervento parlando di Maldini e Malagò, aspettandosi molto da loro: “Mi aspetto che Malagò e Maldini facciano scelte di grande profilo e facciano bene”.
Si fa intervistare sul suo giornale….cosi so buoni tutti
Del resto….
Ma smettila con queste intervistine da quattro soldi, certo se aspettano le tue di idee come la collaborazione col politecnico, banfone che non sei altro!