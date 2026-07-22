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Il presidente del Torino ha parlato alla presentazione del festival dello sport, intervenendo sul Torino e sulla Nazionale

Il presidente del Torino intervenuto durante la presentazione del Festival dello Sport ha parlato anche del Torino, queste le sue parole: “Nel Torino eravamo squadre straordinarie a livello di giovani negli anni ’80-’90 con Vatta e Bonetto alla guida del vivaio. Dal 2021 con Ludergnani a capo delle giovanili, pensiamo molto ai più giovani: non solo alla Primavera, ma anche e soprattutto all’Under 13 e 14.”

Le parole sulla Nazionale

Il presidente è intervenuto anche in merito alla situazione della Nazionale, che necessita di una riforma, come da lui sottolineato: “Bisogna rifondare il nostro movimento partendo dalle fondamenta e dalle strutture sulle quali dobbiamo intervenire con la collaborazione della politica.” Cairo ha concluso il suo intervento parlando di Maldini e Malagò, aspettandosi molto da loro: “Mi aspetto che Malagò e Maldini facciano scelte di grande profilo e facciano bene”.

Urbano Cairo
Urbano Cairo
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ultimo aggiornamento: 22-07-2026

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8 Commenti
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fringomax
fringomax
8 minuti fa

Si fa intervistare sul suo giornale….cosi so buoni tutti

Emil
Emil
13 minuti fa

Del resto….

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Andrea63
Andrea63
33 minuti fa

Ma smettila con queste intervistine da quattro soldi, certo se aspettano le tue di idee come la collaborazione col politecnico, banfone che non sei altro!

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