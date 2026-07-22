Il Torino nel pomeriggio scenderà in campo per la seconda amichevole, con i granata che affronteranno l’Alcione

Il Torino dopo aver archiviato l’ottimo esordio, con la vittoria per 13-0 contro il Pinzolo Valrendena è già pronto alla prossima sfida. I granata infatti, oggi alle 17.30 scenderanno in campo contro l’Alcione, squadra che milita in Serie C. La partita si giocherà presso il Campo Sportivo Comunale Pineta di Pinzolo, con la gara che verrà trasmessa sia su Dazn e sia su Torino TV per gli abbonati stadio alla stagione 2026/’27, che dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera.